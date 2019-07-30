Lefkoşa Surlarının Bir Kısmının Yıkılması

HACIDİMİTRİU ALANI GEZDİ

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Lefkoşa surlarının “Silihtar” olarak da bilinen “Cephane (Quirini) Burcu”nun bir kısmının yıkılması ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu’nun alanda inceleme yapması haberi Rum basınında da yer aldı.

Alithia gazetesi haberi “Quirini Burcu- Kısa Zaman Önceki Zararlar Giderilecek” başlığıyla verirken, Lefkoşa Surlarının “Cephane (Quirini) Burcu’ndaki bölümün büyük bir kısmının geçtiğimiz hafta yıkılması sonucu meydana gelen zararın derhal giderilmesini, UNDP ile birlikte Kültürel Miras Komitesi’nin üstlendiğini yazdı.

Yıkılan kısmının üzerinde KKTC Cumhurbaşkanlığı binasının bulunduğuna da dikkati çeken gazete Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu’nun konu hakkında Rum Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunduğunu belirtti.



Habere göre, Dimitriu, komitenin UNDP uzmanlarıyla birlikte bölgeyi ziyaret ettiğini ve ivedi süreçlerle konunun derhal ileriye götürülmesine karar verildiğini söyledi.İlk önce incelemenin yapılacağını söyleyen Hacıdimitriu, bunu raporun takip edeceğini, akabinde ise zararın giderilmesi adına restorasyon ve bakım çalışmalarının sonbaharda başlayabilmesi için müteahhidin bulunacağını söyledi.Gazete, haberinde ayrıca gerek Hacıdimitriu, gerekse Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay’ın sosyal medya hesapları aracılığıyla konuyla ilgili düşüncelerini paylaştıklarını yazdı.(FK/FEZ)