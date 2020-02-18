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Lefkoşa Fır Hattı\'nın Güneyi Abd Casus Uçaklarıyla Dolu

“YAVUZ” GEMİSİ ETRAFINDA DA UÇUYORLAR 

Lefkoşa Fır Hattı\'nın Güneyi Abd Casus Uçaklarıyla Dolu

“YAVUZ” GEMİSİ ETRAFINDA DA UÇUYORLAR 

18 Şubat 2020 Salı 10:17
Lefkoşa Fır Hattı\'nın Güneyi Abd Casus Uçaklarıyla Dolu
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“YAVUZ” GEMİSİ ETRAFINDA DA UÇUYORLAR 
Lefkoşa, 18 Şubat 20 : “Lefkoşa Fır” hattının güney bölümünün, özellikle ABD’ye ait casus uçaklarıyla dolu olduğu belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi “ABD Casus Uçakları ‘Yavuz’ Gemisi Etrafında” başlıklı haberinde,   “Lefkoşa Fır” hattının güney bölümünün, Şubat ayı başlarından itibaren hemen hemen her gün, Suriye ile ilgili operasyonların ötesinde, “Yavuz” Türk sondaj gemisi üzerinde uçuş gerçekleştiren, özellikle ABD’nin casus uçaklarıyla dolduğunu belirtti. 
Gazete geçtiğimiz aydan itibaren Larnaka Havalimanı’ndan Lübnan’daki  “Hamat’”a yönelik Amerikan savaş uçaklarının uçuşlarının artık rutin hale geldiğini, “Dornier C-146A” tipi  4 farklı savaş uçağının söz konusu olduğunu yazdı.

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Gazete yine, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait “Lockheed 130H” uçaklarının da Baf Havalimanı ve Ürdün’ün “Marka” havalimanına yönelik iniş ve kalkışlarının  ise çok seyrek olduğunu belirtti. 
Geçtiğimiz haftalarda, Baf Havalimanı’ndan,  “Uh-60 Blackhawk” Amerikan helikopterlerinin iniş ve kalkışlarının seyrek olduğunu belirten gazete, Amerikan casus uçaklarının, Şubat ayından itibaren, hemen hemen her gün, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 8’inci parselde bulunduğu iddia edilen ‘Yavuz’ Türk sondaj gemisi üzerinde uçtuğunu yazdı.
“P8A Poseidon” Amerikan casus uçaklarının zaman zaman bölgeye geldiğini ve Yavuz gemisinin bulunduğu bölgeden geçtiğini yazan gazete, “RC-135W” tipi casus uçaklarının da aynı bölgede uçtuğunu, İsrail “G550” casus uçağının Şubat ayından itibaren zaman zaman bölgede, Fransız “NorthopGrumman E2C Hawkeye” uçaklarının ise özellikle “Charles de Gaulle’”nin bulunduğu bölgede uçtuklarını belirtti. 
Türk casus uçaklarının, Şubat ayı başından itibaren varlığını seyrekleştirdiğini, bu dönemde Kıbrıs’ın kuzey doğusunda ve güney batısında iki durumun kaydedildiğini belirten gazete, 3 Şubat’ta kaydedilen durumda, Türk Hava Kuvvetlerine  ait 737 AEW&C tipi bir uçağın, Fransız uçak gemisinden 40 deniz mili mesafede uçtuğunu ve daha sonra ayrıldığını da savundu.

(FK/ŞEB)
 

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