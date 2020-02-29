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Tufan Erhürman

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Dün Çıkan Yangın Rum Basınında Da Yer Aldı

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Rum basını, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün çıkan yangın, iki hastanın yaşamını yitirmesi ve Güney Kıbrıs’ın yardım teklifine ilişkin haberlere yer verdi. 

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Dün Çıkan Yangın Rum Basınında Da Yer Aldı

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Rum basını, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün çıkan yangın, iki hastanın yaşamını yitirmesi ve Güney Kıbrıs’ın yardım teklifine ilişkin haberlere yer verdi. 

29 Şubat 2020 Cumartesi 09:10
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Dün Çıkan Yangın Rum Basınında Da Yer Aldı
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Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Rum basını, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün çıkan yangın, iki hastanın yaşamını yitirmesi ve Güney Kıbrıs’ın yardım teklifine ilişkin haberlere yer verdi. 
Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “İşgal Altındaki Topraklarda Dün Sabah Panik” başlığıyla verirken Haravgi gazetesi “Kıbrıslı Türk Hastalar İçin Kabus Anları” başlığını manşetten “Yangından Dolayı İki Ölü-İşgal Altındaki Topraklarda Damar Cerrahi Bölümü Yok Oldu” şeklindeki başlıkları ise iç sayfada kullandı.

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Politis gazetesi “İşgal Altındaki Topraklardaki Hastanedeki Dünkü Yangın Felaketle Sonuçlandı” başlığını kullanırken Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonda aramasına da yer verdi.
Alithia gazetesi “İşgal Altındaki Lefkoşa Hastanesi Yandı-Nerdeyse Çok Ölümlü Trajedi-İşgal Altındaki Lefkoşa’daki Hastanedeki Felaket İçin Anastasiadis’in Akıncı İle İletişimi-Her Türlü Yardımı Sunmaya Yönelik Hazırlıklı Olma” başlıklarıyla aktardı.

(FK/ŞEB)
 

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