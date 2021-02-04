Lefkoşa Rum Belediyesi, Başpiskopos’u cezalandırıyor

Fileleftheros gazetesi, Lefkoşa Rum Belediyesi Meclisi’nin bugün toplanarak, Başpiskopos’un bölgeye inşa ettirmek istediği katedral için gerekli inşaat izninin oylamaya sunulması için “savaş vereceğini” yazdı.

Gazete, Belediye Meclisi’ndeki AKEL, DİSİ, DİKO, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği üyelerinin tümünün aynı görüşte olduklarını; hatta bazılarının, katedral inşasına karşı çıktıklarını kaydetti.

Haberde, Belediye Meclisi’nden katedral inşasının izninin iptal edilmesi kararı çıkması durumunda, belediyenin mahkemeye başvurarak iznin iptali için karar üretilmesini talep etmesi gerekeceği ifade edildi.

NEOFİTU’DAN YASA ÖNERİSİ

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, yapıların yeniden inşa edilmesi ve sahiplerinin borçlandırılmasına yönelik yasa önerisi hazırladığını yazdı.



UNESCO DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Haravgi gazetesi de, binaların yıkımının UNESCO’ya kadar gittiğini ve “UNESCO Kıbrıs Ulusal Komisyonu”nun, Rum Yönetimi’ne yasaları uygulaması ve sorumlulara gerekenin yapılması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Haberde, Başpiskopos II. Hrisostomos’a da, yıktırdığı binaları tamir ettirmesi ve kültürel mirası korunmasına bağlı kalması çağrısının yapıldığı kaydedildi.

