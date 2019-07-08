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Lefkoşa'nın güneyinde bomba patladı!

Lefkoşa'nın güneyinde bomba patladı!

08 Temmuz 2019 Pazartesi 07:48
Lefkoşa'nın güneyinde bomba patladı!

Lefkoşa Rum kesiminde, 58 yaşındaki bir şahsa ait şirketin ofisinin önünde, geçtiğimiz Pazar günü sabaha yakın bir bomba patladığı haber verildi.
Bombanın patlaması sonucunda ofisin giriş kapısında büyük hasar meydana geldiğini yazan Haravgi gazetesi, ofisle komşu olan evde park halinde bulunan ve 83 yaşındaki bir şahsa ait olan aracın arka tekerleğinde de tahrip gücü yüksek bir patlayıcı mekanizma tespit edildiğini kaydetti.
Bombanın, uzmanlar tarafından kontrollü şekilde patlatıldığını yazan gazete, polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğünü belirtti.

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Gazete yaşanan başka bir olayda ise, 35 yaşındaki bir şahsın, 27 yaşındaki bir şahsın Lefkoşa Rum kesimindeki evinde park halinde bulunan aracını kundaklamaktan ötürü polis tarafından tutuklandığını belirtti.
35 yaşındaki şahsın dün mahkemeye çıkarıldığı ve 5 gün tutuklu kalmasına karar verildiği ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 08.07.2019 11:20
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