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Lefkoşa 1 hedefindeki sondajla “8’inci parsele el konuluyor” iddiası

Politis ,Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini Lefkoşa 1 hedefinde sondaj yapmaya göndererek “8’inci parsele el koymakta olduğunu” iddia etti. 

Lefkoşa 1 hedefindeki sondajla “8’inci parsele el konuluyor” iddiası

Politis ,Türkiye’nin Yavuz sondaj gemisini Lefkoşa 1 hedefinde sondaj yapmaya göndererek “8’inci parsele el koymakta olduğunu” iddia etti. 

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:43
Lefkoşa 1 hedefindeki sondajla “8’inci parsele el konuluyor” iddiası

Sondaj yapılacak noktanın Rum yönetiminin tek yanlı MEB ilan ederek ruhsatlandırdığı, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığının uzantısı olan 1, 4, 5, 6 ve 7 değil, 8’inci parselde, Limasol’un yaklaşık 100 deniz mili açığında bulunduğuna dikkat çeken gazete, haberi şu başlık ve spotlarıyla aktardı: 
“8’inci Parsele El Koyuyor… Türkiye Yavuz’un 18 Ocak-24 Mayıs’a Kadar Sondaj Yapacağını Açıkladı… Türkiye İlk Kez, Kıbrıslı Türklere Ait Olduğunu İddia Ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inin Güney Bölgesinde Sondaj Yapacak.” 
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin aynı bölgede araştırma yaptığını hatırlatan gazete “bu da bir kez daha, Türkiye’nin sondaj gemisinin er ya da geç Türk araştırma gemilerinin izini takip ettiğini doğruluyor” ifadesine yer verdi.
Haberde, Türkiye ve KKTC’nin 8’inci parselin yaklaşık 2/3’ünü KKTC’nin kontrolündeki MEB’e ait gördüğüne işaret edildi ve Türkiye’nin ilk kez, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’in güney bölgesinde sondaj yapacağına dikkat çekildi.
Gazete, Rum yönetiminin 8’inci parsel olarak andığı bölge için ENI-TOTAL konsorsiyumuna ruhsat verdiğini ve konsorsiyumun 2020 veya 2021 içerisinde bu noktada sondaj yapmayı planladığını kaydetti, özetle şunları aktardı:
“İşaret etmek gerekir ki Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki yasadışı sondaj çalışması, çok daha fazla doğal gaz yatağı keşfetme ihtimali barındırıyor çünkü 8’inci parsel, İtalyan-Fransız konsorsiyumu tarafından çok umut verici addedilen Eratosthenus deniz altı sıradağının eteklerinde bulunuyor. 

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ENI ve TOTAL’in 8’inci parseldeki çalışmalarının ne zaman yapılacağında dair resmi bilgi bulunmasa da her halükarda sondajın, Türkiye’nin dün 8’inci parselin,  doğal gaz keşfi yapılmış olan 12’nci parselin sınırına neredeyse temas eden güneydoğu ucunu Fatih’in sondajı için bağladığı döneme (18 Ocak-24 Mayıs) denk gelmesi ihtimali çok sınırlıdır.” 
Gazeteler TC Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in, Fatih sondaj gemisinin Lefkoşa 1 hedefinde sondaj çalışması yapmak üzere bölgeye geleceğine dair açıklamasını, Türkiye’nin “Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na cevabı” yorumuyla, şu başlıklarla okurlarına aktardı:
Fileleftheros “Türkiye Yeni Yasadışı Sondajla Cevap Veriyor… Dönmez’e Göre Yavuz Sondaj Gemisi Kıbrıs MEB’i İçin Yola Çıktı”
Alithia “Yavuz’dan MEB İçerisinde Yeni Yasadışı Sondaj… ‘Lefkoşa 1’ Noktası 8’inci Parselin Ucunda” 
Haravgi “Dönmez: Yavuz ‘Lefkoşa-1’ Sondajına Başladı” 
 

Son Güncelleme: 18.01.2020 14:54
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa 1 Hedefindeki Sondaj
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