Lavrov’un Parti Başkanları Ve Diğer Siyasilerle Temasları

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum hükümet yetkililerinin yanı sıra, Meclis Başkanı ve diğer siyasi parti başkanlarıyla da temaslarda bulundu.

Alithia ve diğer gazeteler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Rum hükümet yetkilileriyle dün gerçekleştirdiği temasların yanı sıra, Rum Meclis Başkanı ve siyasi partilerin yetkilileriyle de temaslar gerçekleştirdiğini yazdılar.

Lavrov’un dün DİSİ Başkanı Averof Neofitu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİKO Başkanı Nikos Hristodulidis EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ve diğer siyasi parti başkan ve yetkilileriyle biraraya geldiğini belirtti.

Gazete, Lavrov’un görüşme öncesinde siyasi parti başkanlarına yönelik yaptığı konuşmada, “hükümette kim olursa olsun Rusya ile Güney Kıbrıs ilişkilerinin mükemmel düzeyde olacağı” mesajını verdiğini aktardı.



Lavrov konuşmasında, “hiç kimsenin Kıbrıs’taki taraflara reçeteler sunmaması ve özellikle de yapay takvimler belirlememesi gerektiğini” iddia ederek ülkesinin Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bir çözüm bulunmasına yönelik desteğini yineledi.Haravgi gazetesi ise, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Lavrov’la gerçekleştirilen görüşme sonrasında yazılı bir açıklama yaparak, Lavrov’un ziyaretinin, Rusya’nın Güney Kıbrıs’la ilişkisinin ilkelere dayalı olduğunun bir kez daha doğrulanmasını sağladığını ifade etti.Kiprianu, Rusya’nın Güney Kıbrıs’a desteğinden ötürü Rusya’ya teşekkürlerini dile getirirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ise, dış politikada izlediği rotayı değiştirmesi ve Güney Kıbrıs’ı destekleyen ülkelerle işbirliği yapan bir politika izlemesi çağrısında bulundu.