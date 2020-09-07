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Lavrov’dan Arabuluculuk Önerisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:23
Lavrov’dan Arabuluculuk Önerisi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Fielelftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 60’ıncı yıldönümü sebebiyle yarın Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.
Lavrov söyleşisinde özetle, Doğu Akdeniz’de sıkça yaşanan krizlerin kendilerini endişelendirdiğini dile getirerek bölgedeki anlaşmazlıkların diplomatik yollarla ve hukuki çerçeve içerisinde çözülmesi adına bölge ülkelerine birçok kez çağrıda bulunduklarını ifade etti.
Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın, bölgedeki uzlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözümü yönünde niyet sahibi olduklarına inandığını belirten Lavrov, uzlaşmazlıkların çözümü için mevcut platformun ise BM olduğuna vurgu yaptı.
Lavrov, Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında, her iki ülkenin de kendilerinden talep etmesi şartıyla, iyi komşuluk ilişkileri kurulmasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek ülkesinin Türkiye’yle mevcut ilişki ve işbirliğini güçlendirmesinin ise Güney Kıbrıs’la mevcut dostluk ilişkilerini etkilemeyeceğinin altını çizdi.

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Söyleşisinde Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’ın açılması yönündeki planlarına ilişkin soruları da yanıtlayan Lavrov, Rusya’nın bu konudaki görüşlerinin bilindiğine dikkat çekti.
Kapalı bölge Maraş konusunun BM kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ve genel kabul görüşmüş hukuki temele ters düşen tek taraflı girişimlerin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması sürecinde ek zorluklar doğuracağını iddia eden Lavrov, gerek Maraş konusu gerekse Kıbrıs MEB’inde yaşanan gerginliklerin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasının aciliyetini ortaya koyduğunu ifade etti.
Lavrov, çözüm müzakerelerinin başlamasını engelleyen unsurlardan birinin de tüm dünyada etkili olan Korona virüs salgın olduğunu ve gerek dünyadaki salgının azalması gerekse “Kıbrıs Türk toplumundaki seçimlerin tamamlanması” sonrasında müzakerelerin başlamasını umut ettiğini vurguladı.
Lavrov, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak “her iki tarafa da yardım etmeye hazır olduklarını” sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 07.09.2020 10:28
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdenizde Sıkça Yaşanan KrizRusya Dışişleri Bakanı Sergei LavrovLavrov
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