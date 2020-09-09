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Lavrov’un Temasları Rum Gazetelerinin Manşetlerinde

Lefkoşa, 9 Eylül 2020 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar ve yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde ve iç sayfalarında geniş yer buldu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:27
Lavrov’un Temasları Rum Gazetelerinin Manşetlerinde
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Lefkoşa, 9 Eylül 2020 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslar ve yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde ve iç sayfalarında geniş yer buldu.
Alithia gazetesi “Türkiye’nin Garantilerine Hayır” başlıklı manşet haberinde, Lavrov’un Rusya’nın Kıbrıs sorunundaki tezlerini yinelediğini yazdı.
Lavrov’un Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği temaslar esnasında, Rusya’nın, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki kalıcı, değişmez, kapsamlı ve adil çözümüne ilişkin tezini yinelediğini kaydeden gazete, Lavrov’un, Rusya’nın Türk garantileri karşısındaki tezini yinelediğini de iletti.
Buna göre “dış garantörlük sisteminin bugünkü olgulara ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin modern uluslararası yasal statüsüne karşılık vermediğini” öne süren Lavrov “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün sağlanmasının en etkili yolunun, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs’taki garantileri olabileceğine” işaret etti.
Gazete “Üçüncü Şahısların Garantileriyle Hem Fikir Değiliz- Sergey Lavrov’tan Net Konuşmalar” başlığıyla iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde ise, Lavrov’un Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin, “son derece önemli” iki açıklamayla tamamlandığını yazdı.
Bunlardan birincisinin, Moskova’nın desteklediği çözüm şeklinin teyit edilmesiyle alakalı olduğunu ve bunun iki kesimli, iki toplumlu federasyon olduğunu yazan gazete, buna üçüncü ülkelerden gelen garantileri reddeden, fakat BM Güvenlik Konseyinin garantilerini kabul eden önemli ve net bir ifadenin eşlik ettiğini belirtti.
İkinci çok önemli açıklamanın ise, kapalı bölge Maraş’taki Türk provokasyonlarının eleştirilmesi olduğunu kaydeden gazete, Rusya’nın bu konuda BM Güvenlik Konseyi kararlarında ifade edilenlerde ısrarcı olduğunu belirtti.

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Gazete, Lavrov’un Kıbrıs’taki BM Barış Gücüne değinerek, bunun statüsünün değiştirilmesine gerek olmadığını, aynı zamanda Rum kesiminin UNFICYP’in geleceğiyle ilgili görüşünü açıkça belirtmesi gerektiğine atıfta bulunduğunu da aktardı.
Bunların “Türkiye ile Kıbrıs arasında bir yakınlaşma ve diyaloğa ilişkin arabuluculuk yapılması konusunda, Moskova tarafından ifade edilen niyetle birlikte Rum kesimini memnun eden tezler olduğunu” yazan gazete, Lavrov’un Kıbrıs sorununda reçeteler ve yapay takvimler dayatılmasına karşı olduğunu belirttiğini de kaydetti.
Gazete, Rum kesiminin Lavrov’un ziyaretinin sonuçlarından tam anlamıyla memnun olduğunu da ekledi.
Fileleftheros gazetesi de “Etkisi/Sonucu Olmayan Baskı- Lavrov’un Ziyareti Kıbrıs ile Rusya Arasındaki İlişki Seviyesinin Korunmasını Teyit Etti- Kayıplar Kayda Geçirilmedi” başlıklı manşet haberinde, Rusya’nın, Amerikalıların Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden aynı zamanda Rus gemilerinin Rum limanlarına demirlemesi konusunda Güney Kıbrıs’a yaptıkları baskıdan rahatsız olduğunu, ancak Lavrov’un dün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temasları sırasında konuyu gündeme getirmediğini yazdı.
Moskova’nın, Lavrov aracılığıyla, Doğu Akdeniz’de gerilimin yatıştırılması için Ankara’ya yönelik arabuluculuğa hazır göründüğünü de ileten gazete, Lavrov’un kamuoyu önündeki açıklamalarında Türkiye’den ismiyle bahsetmeme konusunda ise dikkatli olduğuna işaret etti.
Lavrov’un temasları Politis gazetesinde “Lavrov Bizden Ne İstedi ve Ne Aldı- Sergey Lavrov Tarafından Türkiye’yle İlgili Tek Kelime Yok- Kıbrıs Sorunuyla İlgili Sürece Destek Teyidi Önemli- Lavrov Ekonomik İlişkilerin Korunmasına Odaklandı”, Haravgi’de ise “Lavrov’un ABD’nin Müdahaleleriyle İlgili Endişeleri- Rusya Talep Edilmesi Halinde Doğu Akdeniz’e Müdahale Edecek” başlıklarıyla yer buldu.
(İY/ÖK)                                 
 

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