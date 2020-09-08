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Lavrov: “rusya Doğu Akdeniz’deki Durumu Takip Ediyor Ve Her Türlü Yardıma Hazırdır”

Lefkoşa, 8 Eylül 2020 : Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki durumu takip ettiğini ve her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

08 Eylül 2020 Salı 14:23
Lavrov: “rusya Doğu Akdeniz’deki Durumu Takip Ediyor Ve Her Türlü Yardıma Hazırdır”
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Lefkoşa, 8 Eylül 2020 : Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmekte olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Doğu Akdeniz’deki durumu takip ettiğini ve her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.
Bu sabah bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkiler konusunda karşılıklı saygı, karşılıklı destek ve dayanışmaya atıfta bulunduğunu aktaran Rum haber kaynakları, Lavrov’un, ülkesinin Doğu Akdeniz’deki durumu takip ettiğini ve karşılıklı kabul edilebilir çözümlere yönelik gerçek bir diyaloğun geliştirilmesi konusunda her türlü yardıma hazır olduğunu söylediğini aktardı.
Lavrov Kıbrıs konusunda ise “Kıbrıs sorunuyla ilgili tezimizi çok iyi biliyorsunuz. Şöyle ki Kıbrıs sorununun çözümü BM’nin ilgili kararlarına dayanmalıdır. İki toplum arasındaki diyaloğun hızlı bir şekilde yeniden başlamasını ve Kıbrıs sorununun hızlı bir şekilde çözülmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Lavrov “Türkiye’yle olan ilişkileri açısından Doğu Akdeniz’deki durumu takip ettiklerini ve karşılıklı kabul edilebilir çözümlere yönelik gerçek bir diyaloğun geliştirilmesi konusunda her türlü yardım hazır olduklarını” da yineledi.
Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde bu sabah Rum Başkanlık Konutuna giden ve burada Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılanan Lavrov, bunun akabinde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildi ve ikili arasında baş başa görüşmeye geçildi.
Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov’u karşılayan Anastasiadis’in “Rusya ile Kıbrıs arasındaki ilişkilerin, iki ülkenin benimsediği ilke ve değerleri, bir diğer ifadeyle BM tüzüğünü temel aldığı ve temel almayı sürdürdüğünü söylediği” ifade edildi.

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Anastasiadis açıklamasında ayrıca “Maraş’ın yerleşime açılmasına dair tehditlerle birlikte, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yasadışı eylemlerinin yaşandığı bir dönemde ve genel olarak uluslararası hukuk açısından çok kritik olan bir dönemde, Lavrov’un ziyaretine özel bir önem verdiklerini” de söyledi.
Lavrov ise yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili olarak kendilerini endişelendiren başka meseleler bulunduğunu ifade ederek “ABD gibi, sınırlar meydana getirmeye ve barışçıl çözümler yerine çatışmalara katkıda bulunmaya çalışan dış oyuncular bulunduğunu” söyledi.
Lavrov sözlerinin sonunda ise şunları söyledi;
“Bu gerçekten üzücü bir olaydır çünkü Doğu Akdeniz’de başka yaklaşımlar, menfaatlerin ileriye götürülmesi için barışçıl yöntemler gereklidir. Uzlaşı, diyalog herhangi bir meselenin barışçıl çözümüne katkıda bulunabilecek tek çözümdür. Biz Kıbrıslı dostlarımızla, hem ikili gündemde hem de uluslararası konularda diyaloğumuzu geliştirmeye açığız.”
(İY/ŞEB)                           
 

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