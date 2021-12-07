Larnaka’daki caminin kundaklanması olayında 27 yaşındaki Suriyeli göçmen tutuklandı

Alithia gazetesi “Camiyle İlgili Propaganda Cümbüşü- Erdoğan’dan Kıbrıs Cumhuriyeti Aleyhine Tehditler- Tatar Kin Görüyor” başlıklarıyla verdiği haberinde, 27 yaşındaki Suriyeli evsiz bir göçmenin Çarşamba günü caminin iki ahşap giriş kapısını ateşe verme girişiminde bulunmasının, KKTC ve Türkiye’de siyasi düzeyde tepkilere neden olduğunu yazdı.

Olayın sonucunda caminin girişinde küçük maddi hasar geldiğini yazan gazeteye göre, Suriyeli göçmen, caminin imamının geceyi camide geçirmesine izin vermemesi yüzünden camiyi kundaklama girişiminde bulunduğunu belirtti.

Yangının zamanında söndürüldüğünü ve polisin söz konusu şahsı tutukladığını kaydeden gazete, yapılan muayene sonucunda olayın failinin psikolojik problemleri olduğunun tespit edildiğini ve tedavi için akıl hastanesine kaldırıldığını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Caminin Kundaklanmasında Milliyetçi Güdüler Yok- Türkler Evsiz Bir Suriyelinin Eylemini Politize Ettiler” başlıklı haberinde, Suriyeli bir şahsın, Larnaka’daki camide kişisel güdülerle yaptığı bir eylemin Türkiye tarafından politize edildiğini iddia etti.

Gazete, gerek Rum polisinin, gerek İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi üyesi Sotos Ktoris’in, camiye yapılan saldırının ırkçı ve milliyetçi güdülere sahip olmadığı yönünde açıklamaları olduğunu belirtti.

Olayı araştıran Rum polisinin, Suriyeli şahsın, elindeki gazeteyle caminin girişini ateşe vermeye çalıştığına dair bölge sakinlerinin tanıklıklarına ulaştığı kaydedildi.

Bu eylemin caminin imamı Şakir Alemdar tarafından da teyit edildiğini yazan gazete, Alemdar’ın “Hristiyanların olup bitenler konusunda destek belirttiklerini” söylediğini aktardı.

Suriyeli göçmenin, 2016 yılında Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında olan “yer değiştirme anlaşması” temelinde Rum kesimine gittiğini yazan gazete, bahse konu kişinin o zamandan bu yana akıl hastanesinde iki kez tedavi gördüğünü, şimdi de yaşanan bu olayın ardından muayene için yeniden hastaneye gönderildiğini ekledi.

Haber Haravgi’de “Larnaka’daki Caminin Kundaklanması Girişiminin Arkasında Herhangi Bir Dini Güdü Yok- Tatar ve Erdoğan’ın Durumundan İstifade Etme Çabası ve Türkiye Cumhurbaşkanından Tehditler”, Politis’te ise “Kundakçı Kişi Kızgın Suriyeliydi” başlıklarıyla yer buldu.