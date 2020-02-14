Larnaka’da “küçük çaplı cephanelik”

Politis ve diğer gazetelere göre A.A. isimli 48 yaşındaki Rum’un Livadia’daki evinde dün sabah Larnaka polisi tarafından yapılan aramada, bir adet kalaşnikov tipi tüfek, iki adet şarjör, iki adet revolver, bir adet tabanca, çeşitli çap ve ebatlarda bir miktar mermi ve iki adet kukuleta bulundu.
Larnaka polisi, daha önce suç faaliyetlerinde kullanıldığından şüphelenerek balistik incelemeye gönderdiği silah ve cephaneyi ele geçirmekle bir suç faaliyetini önlediğine inanıyor.
Politis ve diğer gazetelere göre A.A. isimli 48 yaşındaki Rum’un Livadia’daki evinde dün sabah Larnaka polisi tarafından yapılan aramada, bir adet kalaşnikov tipi tüfek, iki adet şarjör, iki adet revolver, bir adet tabanca, çeşitli çap ve ebatlarda bir miktar mermi ve iki adet kukuleta bulundu.