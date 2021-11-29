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Larnaka’da iki Rus kadın 17 Kasım’dan beri kayıp

Larnaka’da ikamet eden Rus asıllı 34 ve 43 yaşlarındaki iki kadının, 17 Kasım’dan bu yana kayıp olmasının, ciddi endişelere neden olduğu belirtildi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 10:45
Larnaka’da iki Rus kadın 17 Kasım’dan beri kayıp

Larnaka’da ikamet eden Rus asıllı 34 ve 43 yaşlarındaki iki kadının, 17 Kasım’dan bu yana kayıp olmasının, ciddi endişelere neden olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten verdiği “Kaybolmanın Arkasında Suç-Larnaka’da İkamet Eden İki Rus 17 Kasım’dan Beri Yaşam Belirtisi Vermiyor” başlıklı haberinde, polisin, iki Rus’un bir suça kurban gittiği şüphesi üzerinde durduğunu ve araştırmasını bu yönde yaptığını yazdı.

Habere göre polis, olayla ilgili şüpheli gördüğü bir kişiyi tutuklarken Larnaka Kaza Mahkemesi bu kişi hakkında 7 gün tutukluluk emri verdi.

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Polis tarafından tutuklanan kişinin, iki Rus kadını kendi istekleri üzerine Limasol’a bağlı Moniat’ta (Elmalı) bulunan bir yazlık eve götürdüğünü ve aynı gün evlerine geri getirdiği yönünde açıklama yaptığını yazan gazete, polisin, uzmanlarla birlikte evde yaptığı aramada evin çeşitli yerlerinde kan izine rastladığını belirtti.

Kan örneklerinin incelenmek üzere alındığını belirten gazete, yapılan inceleme sonucunda kanın, ilk önce insan kanı olduğunun, daha sonra ise kayıp olan kadınlardan birinin DNA örnekleriyle uyuştuğunun tespit edildiğini yazdı.

Habere göre bir polis kaynağı gazeteye yaptığı açıklamada, iki kadının kaybolmasının arkasında ciddi bir suç faaliyetinin bulunduğu ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Gazete, Larnaka polisinin, araştırmaları çerçevesinde çeşitli kişilerden ifade alırken iki kadının cep telefonlarına ait sinyalleri de incelediğini yazdı.

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Son Güncelleme: 29.11.2021 12:27
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