Larnaka’da bir Kıbrıslı Türk dama çıkarak kendini yakma tehdidinde bulundu

Larnaka sakini bir Kıbrıslı Türk’ün, bu sabah 10 sıralarında Larnaka’ya bağlı Ay. Yanni semtindeki evinin damına çıkarak, yetkili makamların kendisini evden çıkarması halinde, kendisini ateşe vermekle tehdit ettiği haber verildi.

Larnaka Kaymakamlığı mensuplarının bu sabah polis eşliğinde, tahliye etmek için Kıbrıslı Türkün evine gittiklerini bildiren Rum haber kaynakları, adamın ise, kendisini evden çıkarmaları halinde, kendisini ateşe verme niyetiyle, durumu protesto ederek evin damına çıktığını kaydetti.

Rum polisi, Kaymakamlık mensupları ve bir ambulansın olay yerinde bulunduğunu bildiren Rum haber kaynakları, Rum polisinin hala daha damda olan adamı aşağı inmeye ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

Adamın, eşi ve dört çocuğuyla birlikte, Kıbrıs Türk mülkiyetinde yasadışı olarak kaldığı gerekçesiyle evden çıkarılmak istendiğini belirten haber kaynakları, adamın Kıbrıslı Türk eşinin, 18 yıldır Güney Kıbrıs’ta ikamet ettiklerini söylediğini de iletti.

Adamın damdaki protestosu sürerken, eşi ve dört çocuğunun ise evin içerisinde olduğu haber verildi.

