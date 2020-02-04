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Larnaka’nın Dağlık Bölgesinde Yeni Bir Taş Ocağı Alanı İnşası İçin 20 Bin Ağaç Kesilmesi Gündemde

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Rum tarafında hükümetin gerçekleştirdiği çevre suçlarından en büyüğünün, gerçekleşme aşamasında olduğu belirtildi.

Larnaka’nın Dağlık Bölgesinde Yeni Bir Taş Ocağı Alanı İnşası İçin 20 Bin Ağaç Kesilmesi Gündemde

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Rum tarafında hükümetin gerçekleştirdiği çevre suçlarından en büyüğünün, gerçekleşme aşamasında olduğu belirtildi.

04 Şubat 2020 Salı 11:08
Larnaka’nın Dağlık Bölgesinde Yeni Bir Taş Ocağı Alanı İnşası İçin 20 Bin Ağaç Kesilmesi Gündemde

Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Rum tarafında hükümetin gerçekleştirdiği çevre suçlarından en büyüğünün, gerçekleşme aşamasında olduğu belirtildi.
Bunun Rum Jeolojik Araştırma Dairesinin, Larnaka ilçesinde yeni bir taş ocağı alanı meydana getirilmesi önerisiyle alakalı olduğunu yazan Haravgi gazetesi, taş ocağının Larnaka’nın dağlık bölgesine kurulmasının ve bunun için de devlet ormanının yok edilmesinin öngörüldüğüne işaret etti.
Gazete, Rum Jeolojik Araştırma Dairesinin önerdiği üç bölge arasında bulunan “Delikipo” bölgesinde, 20 bin ağacın kesilmesinin planlandığını belirtti.

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Gazete taş ocağı yapılması için önerilen alternatif bölgeler arasında bulunan Vavatsina’dan 15 bin, Yukarı Lefkara’dan 7 bin 250, Delikipo’dan 20 bin, Delikipo bölgesi içerisindeki bir yerden de 6 bin 900 ağacın kesilmesinin gündemde olduğunu ifade etti.
Haberde, araştırmanın geçtiğimiz günlerde tanıtıldığı ve bölge köyleri ile sivil toplum örgütlerinin şiddetli tepkisiyle karşılaştığı da kaydedildi.
(İY/ŞEB)        
 

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