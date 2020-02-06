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Larnaka’daki İstanbul Sokak Tabelası Tepkiye Neden Oldu

Lefkoşa, 6 Şubat 20 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum kesiminde bazı kişilerin 45 yıldan sonra Larnaka’nın eski Kıbrıs Türk mahallesinde adı “İstanbul Sokağı” (Istanbul Street) olan bir yol tabelası olduğunu fark ettiği ve tabelanın fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının çeşitli tepkilere neden olduğu belirtildi.

Larnaka’daki İstanbul Sokak Tabelası Tepkiye Neden Oldu

Lefkoşa, 6 Şubat 20 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum kesiminde bazı kişilerin 45 yıldan sonra Larnaka’nın eski Kıbrıs Türk mahallesinde adı “İstanbul Sokağı” (Istanbul Street) olan bir yol tabelası olduğunu fark ettiği ve tabelanın fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının çeşitli tepkilere neden olduğu belirtildi.

06 Şubat 2020 Perşembe 11:06
Larnaka’daki İstanbul Sokak Tabelası Tepkiye Neden Oldu

Lefkoşa, 6 Şubat 20 : Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Rum kesiminde bazı kişilerin 45 yıldan sonra Larnaka’nın eski Kıbrıs Türk mahallesinde adı “İstanbul Sokağı” (Istanbul Street) olan bir yol tabelası olduğunu fark ettiği ve tabelanın fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının çeşitli tepkilere neden olduğu belirtildi.
Alithia gazetesi “45 Yıldan Sonra Larnaka’daki İstanbul Sokağı İçin Galeyan” başlıklı haberinde, konunun gazetelerin internet sitelerinde de yayınlandığını yazdı.
Gazete, Limasol, Larnaka ve Baf’ta bulunan eski Kıbrıs Türk mahallelerinde 1974’ten önce Kıbrıslı Türkler tarafından verilen yol isimlerinin değişmemiş bir şekilde muhafaza edildiğinin bir gerçek olduğunu da savundu.
Habere göre Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras ise konuyla ilgili açıklamasında, Larnaka’nın Kıbrıs Türk mahallesindeki yol isimleriyle ilgili konunun belediyenin yetkisinde olmadığını ve devletin politikasını teşkil ettiğini söyledi.

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Viras açıklamasında “buna tepki gösterenlerin örneğin neden Piyale Paşa caddesinden değil de, İstanbul Sokak isminden rahatsız oldukları” sorusunu da sordu.
Yaklaşık iki yıl kadar önce Rum Ulusal Halk Cephesi (ELAM) mensuplarının Larnaka’daki Kıbrıs Türk mahallesinde bulunan “Ankara sokağı” tabelasını kaldırdıklarını ve bunu protesto işareti olarak belediyeye teslim ettiklerini anımsatan Viras, tabelanın yeniden yerine yerleştirildiğini, çünkü bunun devletin resmi politikası olduğunu ifade etti.
“Kıbrıs Rum tarafı değil de, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak adlandırılmak istiyorsak böyle olması gerekiyordu” ifadesini kullanan Viras, eski Kıbrıs Türk mahallesindeki yolların isimlerinin değişmediğini, bununla birlikte uzun yıllar önce tabelaların değiştirildiğini ve bu çerçevede yolların isimlerinin Türkçe yerine Yunanca ve İngilizce olarak yazıldığını sözlerine ekledi.
(İY/ŞEB)                                  

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