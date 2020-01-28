Larnaka’da Bıçaklı Fırın Soygunu

Lefkoşa, 28 Ocak 20 : Larnaka’ya bağlı Drosia bölgesinde 24 saat hizmet veren bir fırının, geçtiğimiz Pazartesi sabaha yakın saatlerde, kimliği bilinmeyen iki şahıs tarafından bıçak tehdidiyle soyulduğu haber verildi.