Larnaka limanının büyük gemilere ev sahipliği yapmasına yatırım yapılıyor

Larnaka Limanının yönetici firması olan Kition Ocean Holdings’in, gemicilik sektöründe faaliyet gösteren bazı uluslararası büyük şirketlerle, Larnaka limanını bu şirketlerin merkezi haline getirme arzusuyla istişarelerde bulunduğu haber verildi.

Larnaka limanı ve marinasında 1,2 milyar Euro’luk projeler gerçekleştirmeyi planlayan şirketin hedefinin, büyük gemilerle yapılan seyahatler aracılığıyla yolcu trafiğinin artırılması olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, şirketin Larnaka limanına büyük gemilerin gelmesine yatırım yaptığını ekledi.