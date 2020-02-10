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Larnaka Havaalanı’nda 20 Yolcu ve Mürettebat Karantinaya Alındı

Moskova-Larnaka seferini yapan bir yolcu uçağında Çinli bir kadının koronavirüs semptomlarını göstermesi sonrasında, uçaktaki yolcu ve mürettebattan 20’sinin karantinaya alındığı bildirildi.

Larnaka Havaalanı’nda 20 Yolcu ve Mürettebat Karantinaya Alındı

Moskova-Larnaka seferini yapan bir yolcu uçağında Çinli bir kadının koronavirüs semptomlarını göstermesi sonrasında, uçaktaki yolcu ve mürettebattan 20’sinin karantinaya alındığı bildirildi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 13:32
Larnaka Havaalanı’nda 20 Yolcu ve Mürettebat Karantinaya Alındı

Moskova-Larnaka seferini yapan bir yolcu uçağında Çinli bir kadının koronavirüs semptomlarını göstermesi sonrasında, uçaktaki yolcu ve mürettebattan 20’sinin karantinaya alındığı bildirildi.

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Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta daimi olarak ikamet eden ve birkaç gün önce Çin’de bulunan kadının uçak seyahati sırasında koronavirüs semptomlarını gösterdiğinin belirlenmesi üzerine, Larnaka Havaalanı’na inişi sonrasında gözlem altına alındığını bildirdiler.

Uçakta 85 yolcu bulunduğu belirtilen haberde, Çinli kadının ön ve arka koltuklarında oturan 7, yakın geçmişte Çin’i ziyaret ettikleri belirtilen 7 ve 6 kişilik mürettebatın koruyucu önlemler çerçevesinde gözlem altına alındığı vurgulandı.

Haberde, gözlem altına alınan yolcular ve mürettebatta herhangi bir bulguya şu an için rastlanmadığı, diğer yolcuların ise ayrıntılı bilgi formu doldurdukları belirtilirken saat 15.00 sularında uçaktaki yolcuların boşaltılmaya başlandığını, Çinli kadının ise hâlâ uçakta bekletildiği ifade edildi.

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Son Güncelleme: 10.02.2020 17:08
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