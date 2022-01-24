Larnaka açıklarında Fransız firkateyni ile deniz tatbikatı

Fileleftheros’un haberine göre “ikili savunma işbirliği programı” çerçevesinde icra edilen tatbikatta Fransa Deniz Kuvvetleri’ne ait “FS PROVENCE” firkateyni ile RMMO’nun “YOANNİDİS” isimli açık deniz karakol gemisi görev aldı.

“Taktik Hareketler” ve “İleri Manevraları” da içeren tatbikat senaryosu çerçevesinde, gemilerdeki toplardan yüzey atışları ve Fransız firkateyninden bir grubun Rum açık deniz karakol gemisine çıktığı gemi denetimi egzersizi yapıldı. Tatbikat Fransız firkateyni ve RMMO açık deniz karakol gemisinin selamlama geçişiyle tamamlandı.

