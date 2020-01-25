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Lakkotripis, Meb Belirlenmesi İçin Suriye İle İstişarelerde Bulunulduğundan Söz Etti

Lefkoşa, 25 Ocak 20 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Suriye ile Münhasır Ekonomik Bölge belirlenmesi için perde gerisinde çabaların sarf edildiğini ifşa etti. 

Lakkotripis, Meb Belirlenmesi İçin Suriye İle İstişarelerde Bulunulduğundan Söz Etti

Lefkoşa, 25 Ocak 20 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Suriye ile Münhasır Ekonomik Bölge belirlenmesi için perde gerisinde çabaların sarf edildiğini ifşa etti. 

25 Ocak 2020 Cumartesi 09:35
Lakkotripis, Meb Belirlenmesi İçin Suriye İle İstişarelerde Bulunulduğundan Söz Etti

Lefkoşa, 25 Ocak 20 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Suriye ile Münhasır Ekonomik Bölge belirlenmesi için perde gerisinde çabaların sarf edildiğini ifşa etti. 

Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, “Alfa”  kanalına yapmış olduğu konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. 

Haberi “MEB Belirlenmesi İçin Suriye İle İstişareler” başlığıyla veren gazete, Lakkotripis’in, Güney Kıbrıs’ın bir sonraki diplomatik hamlelerine ilişkin ifşalarda bulunduğunu belirtti. 

Habere göre, Lakkotripis yaptığı açıklamada, Suriye ile anlaşma sağlamayı ileriye götürmeye çaba sarf etmek için Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından, perde gerisinde inisiyatifler üstlenildiğini ifade etti. 

Lakkotripis, Rum Yönetimi’nin enerji planlamalarına ilişkin olarak, Türkiye’nin “saldırganlığından” ortaya çıkan zorluklara karşın hiçbir zaman durağan kalmadığını belirtti. 

Türkiye’nin yasa dışı olarak yaptığı iddia edilen 8’inci parseldeki sondajdan doğal gaz tespit etmesi ihtimalinin sorulması üzerine Lakkotripis, bu hedefin (8’inci parsel) daha önce, bugün Total ile birlikte haklara sahip olduğu ENI tarafından değerlendirildiğini anımsattı. 

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Lakkotripis ayrıca Türklerin bahse konu hedefte kazı yapması kararının Barbaros araştırma gemisinin “yasa dışı” olarak topladığı sismik olgularla alakalı olabileceği ihtimalinden de söz etti. 

HRİSTODULİS: “BULGARİSTAN’IN DESTEĞİNİ HESABA KATIYORUZ” 

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Bulgaristan Dışişleri Bakanı,  Bulgaristan Dışişleri Bakanı ve Yargı Reformuna ilişkin Başbakan Vekili  Ekaterina Zakharieva ile görüşmesi çerçevesinde yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Bulgaristan’da temaslarda bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yaptığı açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki “yasa dışı” olarak nitelendirdiği faaliyetlerinin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle sarf ettiği çabalara zarar verdiğini savundu.

Rum Yönetimi’nin, AB kararlarının uygulanması ve bu faaliyetlere dahil olan tüzel ve özel kişiler listesinin belirlenmesinde Bulgaristan’ın desteğini hesaba kattığını ifade eden Hristodulidis, Bulgar mevkidaşına, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda bilgi verdiğini de ifade etti. 

Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gelecek ay sonunda Bulgaristan’a resmi ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi. 

(FK/FEZ)
 

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