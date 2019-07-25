Lakkotripis Kahire’ye Gitti

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, “East Mediterranean Gas Forum” (EMGF) 2’inci toplantısına katılmak üzere dün, Kahire’ye gittiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, toplantıya ABD, Mısır, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin enerji bakanları ile Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası’ndan temsilcilerin katılacağını yazdı.

Gazete, toplantının bugün başlayacağını kaydetti.



Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Türkiye’ye Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “yasadışı faaliyetleri” nedeniyle ilk mali yaptırımların uygulanmaya başladığını yazdı.Haberde, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye yeni kredi vermeyeceğini açıkladığı belirtildi.(GE/ŞEB)