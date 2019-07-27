Lakkotripis, Kahire’de Sözde Türk İhlallerini Konuştu

Lefkoşa, 27 Temmuz 19 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, perşembe günü Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen “Doğu Akdeniz Ülkeleri Doğal Gaz Forumu’nun” ikinci enerji bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri konusunda muhataplarına “bilgi verdi”.

Alithia gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, perşembe günü Kahire’de gerçekleştirilen ve Mısır, İsrail, Yunanistan, İtalya, Ürdün, Filistin enerji bakanlarının yanı sıra ABD Enerji Bakanı Rick Perry’nin de katıldığı“Doğu Akdeniz Ülkeleri Doğal Gaz Forumu’nun” ikinci enerji bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki “ihlalleri” konusunda bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis, Mısır, İsrail ve ABD’li bakanla ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ihlallerinin tam olarak ne olduğu ve neleri içerdiği konusunda bilgi aktardığını belirterek, Güney Kıbrıs’a bu konuda verdikleri destek sebebiyle katılımcı ülkelere teşekkür etti.



Foruma katılan tüm ülkelerin Güney Kıbrıs’a yönelik desteklerini dile getirdiklerini iddia eden Lakkotripis, bu ülkelerin uluslararası hukuk temelinde ülkelerin doğal kaynaklarını kullanma haklarına saygı duyduklarını savundu.Gazete, Forumda, söz konusu bu yeni uluslararası örgütün çalışma çerçevesinin kısa sürede tamamlanması için bir çalışma grubu oluşturulmasının kararının alındığını da aktardı.(SB/HÖ)