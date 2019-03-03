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Lakkotripis’in  Enerji Planlarıyla İlgili Röportajı

Lefkoşa, 3 Mart 19 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde bulunan doğalgazın ardından, Rum Yönetimi’nin enerji planlarıyla ilgili Kathimerini gazetesine röportaj verdi.

Lakkotripis’in  Enerji Planlarıyla İlgili Röportajı

Lefkoşa, 3 Mart 19 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde bulunan doğalgazın ardından, Rum Yönetimi’nin enerji planlarıyla ilgili Kathimerini gazetesine röportaj verdi.

03 Mart 2019 Pazar 10:49
Lakkotripis’in  Enerji Planlarıyla İlgili Röportajı

Lefkoşa, 3 Mart 19 : Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 10’uncu parselde bulunan doğalgazın ardından, Rum Yönetimi’nin enerji planlarıyla ilgili Kathimerini gazetesine röportaj verdi.

Lakkotripis, “Glafkos” hedefinde bulunan miktarın, baştaki beklentilerin çok üzerinde olduğunu kaydederken, “Delfini” hedefindeki beklentilerin, sondajın yüksek risk içermesi nedeniyle başarısız olduğunu söyledi.

Habere göre Lakkotripis, “Glafkos” hedefinde bulunan 5 ile 8 trilyon ayakküp rezervin yüksek kalitede olduğunu ve bunun, kazanılabilirlik açısından memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, şimdi şirketlerin borsayla ilgili bazı prosedürleri olacağını ve ilerleyen aşamalarla ilgili daha fazla detaya giremeyeceğini kaydetti.

Lakkotripis, “Kalipso” hedefinde bulunan rezervin, “Glafkos” hedefinde bulunan rezervden daha büyük olduğu konusundaki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ve her ne kadar “Kalipso” hedefiyle ilgili ENI ve TOTAL’den resmi bilgilendirme yapılmamış olsa da, “Glafkos” hedefindeki rezervin, “Kalipso” hedefindeki rezervden daha büyük olduğunu belirtti.

“Glafkos” hedefinde bulunan rezervle ilgili ExxonMobil tarafından 30 gün içerisinde rapor hazırlanarak kendilerine sunulacağını söyleyen Lakkotripis, sözleşme gereği, şirketin kendilerine 4 ay içerisinde değerlendirme programı sunması gerektiğini kaydetti.

Habere göre Lakkotripis, “Glafkos” hedefiyle ilgili teyit sondajının da 2020 yılında yapılmasının hesaplandığını ifade etti.

10’uncu parsel içerisindeki farklı hedeflerde yeni sondaj çalışmaları yapılmasının olası olduğunu belirten Lakkotripis, Kıbrıs’ta LNG istasyonu kurulması perspektifinin de var olduğunu; ancak LNG istasyonu için alt sınırın 10 tcf olduğunu ve henüz “MEB” içerisindeki kaynakların, bu alt sınırı aşamadığını söyledi.

Lakkotripis, “Afrodit” yatağıyla ilgili müzakerelerin de devam ettiğini ve haftaya yeni tur müzakerelerin yapılacağını belirterek, çözülmesi gereken birtakım meseleler bulunduğunu, ancak müzakerelerin ileri safhada olduğunu kaydetti.

Habere göre Lakkotripis, sözde “MEB” içerisindeki 6, 7, 8, 11 ve 3’üncü parsellerde de sondaj çalışmaları yapılması planlarının bulunduğundan bahsetti.

(GE/ÖK)

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