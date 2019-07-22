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Lakkotripis'in dörtlü zirve ve enerji konularında açıklamaları

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, dörtlü zirve ve enerji konularında yeni açıklamalarda bulundu. 

Lakkotripis'in dörtlü zirve ve enerji konularında açıklamaları

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, dörtlü zirve ve enerji konularında yeni açıklamalarda bulundu. 

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:55
Lakkotripis'in dörtlü zirve ve enerji konularında açıklamaları

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, dörtlü zirve ve enerji konularında yeni açıklamalarda bulundu. 
Politis gazetesi ve diğer gazetelere göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakktoripis, bir anma etkinliğinde, enerji konusundaki gelişmeler hakkında kendisine sorulan soruları yanıtladı.
Lakkotripis, Rum Bakanlar Kurulu’nun  “Afrodit” yatağından faydalanma ruhsatı vermesinin beklendiğini ifade etti. 
Rum Bakanlar Kurulu’nun ileriki günlerde, gerekli kararları derhal alması amacıyla, TOTAL ve ENI şirketleri (7’inci parsel konusunda) ile anlaşmalar konusunda ise, şu anda  anlaşmaların teknik ve hukuki açıdan incelenmesi sürecinde olduklarını ifade eden Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki 12’nci parselde yer alan “Afrodit” yatağından faydalanılması konusunda, ortak kabul edilebilir bir kalkınma planına varmak amacıyla konsorsiyum (Noble-Delek) ile istişarelerde bulunduklarını söyledi. 
Lakkotripis, bu kalkınma planının, sonuçlanmasının ardından, ilgili ruhsatları vermesi için Bakanlar Kurulu’na sunulacağını belirtti. 

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Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD Enerji Bakanlarının bir araya geleceği Atina’daki dörtlü zirve konusunda ise Lakkotripis, dörtlü zirvenin tarihinin belirlenmesinin beklendiğini söyledi. 
Lakkotripis, bu görüşmenin ayrıntılarının henüz netleşmediğini, ileriki günlerde bunun tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. 
Lakkotrpipis açıklamaları çerçevesinde ayrıca, AB ve ABD’nin gözlemci olarak katılacağı, bölgedeki 7 ülkenin “East Med Gas Forum” buluşması için gelecek hafta Kahire’ye gideceğini söyledi. 
Lakkotripis, “East Med Gas Forumu”nun bu 7 ülkenin, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının kalkınmasına ilişkin işbirliğinde bulunması adına işbirliği platformunu teşkil ettiğini de ifade etti.  
Öte yandan Alithia gazetesine göre Lakkotripis, Türkiye’nin “Fatih” sondaj gemisinin Baf açıklarında doğal gaz yatağı tespit etmediğine ilişkin haberlerin sorulması üzerine,    yalanlayabileceği veya teyit etmesi mümkün olmayan bilgileri yorumlamak istemediğini söyledi. 
 

Son Güncelleme: 22.07.2019 11:17
Anahtar Kelimeler:
Yorgos Lakkotripis
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