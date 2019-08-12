banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Kurşunlama olayında 4 yeni tutuklu!
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
1'İ AĞIR 2 YARALI
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Lakkotripis: “Doğalgaz ile müzakerelerin bağlantısı yok”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) “enerji kaynakları konusuyla Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri arasında hiçbir zaman bir bağ olmadığı” iddiasında bulundu.

Lakkotripis: “Doğalgaz ile müzakerelerin bağlantısı yok”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) “enerji kaynakları konusuyla Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri arasında hiçbir zaman bir bağ olmadığı” iddiasında bulundu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 09:31
Lakkotripis: “Doğalgaz ile müzakerelerin bağlantısı yok”

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) “enerji kaynakları konusuyla Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri arasında hiçbir zaman bir bağ olmadığı” iddiasında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Enerji Bakanı YorgosLakkotripis’in Yunanistan’da yayın yapan “Ta Nea” gazetesine verdiği röportajda, doğal gaz konusunda net mesajlar verdiğini yazdı.

banner317
Habere göre, Lakkotripis röportajında, Güney Kıbrıs’ın kendi enerji politikasını, diğer tüm demokratik ve çağdaş devletler gibi uluslararası hukuka ve Deniz Hukuku’na uygun şekilde yürütmekte olduğu iddiasını yineleyerek, Türkiye’ye yönelik suçlamalarını yineledi.

Lakkotripis, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’ini yüzde 31’e kadar azaltarak, Kıbrıslı Türklerin haklarını da gasp etmiş olduğu iddiasında bulunurken, Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak amacıyla Doğalgaz Fonu’nu kurduklarını ve birçok kez Türkiye’ye, MEB belirlenmesi müzakereleri için çağrı yaptığını öne sürdü.

Lakkotripis, Türkiye’nin her türlü tehditlerine karşın enerji programının planlandığı şekilde sürdüğünü de savundu.
 

Son Güncelleme: 12.08.2019 14:26
Anahtar Kelimeler:
Lakkotripis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da Malya yakınlarında yangın
Limasol’da Malya yakınlarında yangın
Guterres liderlerin mektuplarına yanıt verdi
Guterres liderlerin mektuplarına yanıt verdi
Akar’ın açıklamaları Rum basınında
Akar’ın açıklamaları Rum basınında
KKTC’den Güney Kıbrıs’a hintkeneviri geçirdiği iddia edilen çete tutuklandı
KKTC’den Güney Kıbrıs’a hintkeneviri geçirdiği iddia edilen çete tutuklandı
Perdios: “Dillirga bölgesinde ölenler için kazı yapılacak”
Perdios: “Dillirga bölgesinde ölenler için kazı yapılacak”
İsaak ve Solomu anıldı
İsaak ve Solomu anıldı
6, 7, 10’uncu parsellerde 4 sondaj çalışması
6, 7, 10’uncu parsellerde 4 sondaj çalışması
Anastasiadis’ten bayram mesajı
Anastasiadis’ten bayram mesajı
Anastasiadis Doğal Gaz Karşı Önerilerini Gayrı ResmÎ Belge İle İletecek
Anastasiadis Doğal Gaz Karşı Önerilerini Gayrı ResmÎ Belge İle İletecek
“kıbrıs’taki Doğal Gaz Yataklarıyla İlgili Altın Çağ”
“kıbrıs’taki Doğal Gaz Yataklarıyla İlgili Altın Çağ”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim