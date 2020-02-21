Lakkotripis: “Büyük şirketler Türk kışkırtmalarına rağmen geliyor”

Fileleftheros gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen bir panelde konuşma yaptığını ve “Türkiye’nin kışkırtıcı hareketlerine karşın yabancı büyük şirketleri çekmeye ve çıkarlarını ileri götürmeye devam ettiklerini” söylediğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis konuşmasında, “Kıbrıs’ta hâlihazırda bulunan büyük kaynaklar olduğunu ve gelecekte daha da büyüklerinin keşfedileceği umudunu taşıdığını” belirterek “Doğu Akdeniz’in AB için sadece alternatif bir kaynak merkezi değil, aynı zamanda kaynakların geçişi güzergahı konusunda da rol üstlenebileceğini, Türkiye’nin saldırganlığının bu açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini” savundu.

Türkiye’nin hedefinin Akdeniz’i bir Türk gölüne çevirmek olduğunu iddia eden Lakkotripis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın eylemlerinin ise uluslararası hukuka tamamen uygun olduğu iddiasında bulundu.

Lakkotripis, kendilerini enerji programını dondurmaya ve Türkiye’yi eşit ortak yapmaya çağıranların yanlış yaptıklarını da öne sürdü.

Gazete, söz konusu panele Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Meclis Başkanı Konstantinos Yulekas’ın da birer konuşma yaptıklarını yazdı.

Habere göre Dendias ve Yulekas konuşmalarında özetle, Yunanistan olarak uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiklerini iddia ederek Türkiye’ye yönelik bilindik eleştirilerini yineledi.