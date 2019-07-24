Lacroix, Anastasiadis’le Görüştü

AKINCI - LACROİX GÖRÜŞMESİ YARIN SAAT 11.30’DA...
Lefkoşa, 24 Temmuz 19 : BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, bu sabah, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le biraraya geldi.
Rum radyosunun haberine göre, 45 dakika süren görüşme Limasol’da gerçekleştirildi.
AKINCI - LACROİX GÖRÜŞMESİ YARIN SAAT 11.30’DA...
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'i saat 11.30’da kabul edecek.
(SB/SEL)