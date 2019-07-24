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Lacroix, Anastasiadis’le Görüştü

AKINCI - LACROİX GÖRÜŞMESİ YARIN SAAT 11.30’DA...

Lacroix, Anastasiadis’le Görüştü

AKINCI - LACROİX GÖRÜŞMESİ YARIN SAAT 11.30’DA...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:30
Lacroix, Anastasiadis’le Görüştü

AKINCI - LACROİX GÖRÜŞMESİ YARIN SAAT 11.30’DA...

Lefkoşa, 24 Temmuz 19 : BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, bu sabah, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le biraraya geldi.

Rum radyosunun haberine göre, 45 dakika süren görüşme Limasol’da gerçekleştirildi.

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Haberde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da görüşmede Lacroix’e eşlik ettiği belirtilirken, Lacroix yarın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da görüşeceği ve Yeşil Hatta bazı noktaları ziyaret edeceği de ifade edildi.

AKINCI - LACROİX GÖRÜŞMESİ YARIN SAAT 11.30’DA...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'i saat 11.30’da kabul edecek.

(SB/SEL)

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