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Kusios’tan Çavuşoğlu’nun Açıklamalarına Yanıt

Lefkoşa, 20 Eylül 20: Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde federasyon çözüm modelinin artık görüşülemeyeceği şeklindeki açıklamalarına Rum tarafından yanıt geldi.

20 Eylül 2020 Pazar 11:22
Kusios’tan Çavuşoğlu’nun Açıklamalarına Yanıt
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Lefkoşa, 20 Eylül 20: Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinde federasyon çözüm modelinin artık görüşülemeyeceği şeklindeki açıklamalarına Rum tarafından yanıt geldi.

Fileleftheros gazetesi, “Girişime Engel – Çavuşoğlu Federasyonu Geçersiz İlan Etti ve İki Devlet veya Konfederasyondan Söz Etti” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine ilişkin açıklamasıyla “süreci başlamadan yok ettiği” iddiasında bulundu.

Gazete, Çavuşoğlu’nun açıklamalarına yanıtın Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’tan geldiğini, Kusios’un açıklamasında, Çavuşoğlu’nun bu sözlerinin yeni olmadığına ve daha önce de benzer açıklamalar yaptığına dikkat çektiğini yazdı.

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Kusios, Çavuşoğlu’nun Crans Montana müzakereleri sonrasında da tam olarak aynı şeyleri söylediğini belirterek, “o zaman ortaya attığı iddialar tamamen gerçek dışıydı ve son günlerde ifade ettiği görüşler ise, 46 yıllık çözümsüzlüğün de başlıca sebebi olan Türk tezleri ve görüşleridir” iddiasında bulundu.

Kusios, Çavuşoğlu’nun neden böyle bir dönemde bu açıklamaları yaptığının, Türkiye’nin neden Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemlerine, navtexleri yineleyerek devam ettiğinin ve neden kapalı bölge Maraş’ın yerleşime açılması tehditlerinde bulunduğunun sorgulanması gerektiğini ileri sürdü.

Kusios ayrıca, “yeni bir tur müzakere sürecine, Kasım 2019 tarihinde Berlin’de varılan mutabakat temelinde, Crans Montana’da kaldığımız yerden yeniden başlamaya hazırız” dedi.

Gazete, Çavuşoğlu’nun açıklamasına da ayrıntılı şekilde yer verdi.

(SB/HA)         

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