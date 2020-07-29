Kusios, Barış Gücü’nün Görev Süresini Uzatan Kararı Değerlendirdi…

“RUSYA, ÇİN VE FRANSA’NIN, MARAŞ İLE İLGİLİ NOKTALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN MÜDAHALE ETMESİNİ SAĞLADIK”
Lefkoşa, 29 Temmuz 20 (.): Rum Sözcü Kiriakos Kusios Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatan Güvenlik Konseyi kararından yeterince memnun olduklarını ancak raporda itiraz ettikleri noktalar da bulunduğunu açıkladı.
Rum radyosuna göre Kusios, Rum Yönetimi’nin, diplomasi yoluyla BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden üçünün: Rusya, Çin ve Fransa’nın raporun Maraş konusuna dair noktalarının değiştirilmesi yönünde müdahale etmesini sağladığına işaret etti.
(ŞA/HÖ)