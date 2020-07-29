Kusios, Barış Gücü’nün Görev Süresini Uzatan Kararı Değerlendirdi…

“RUSYA, ÇİN VE FRANSA’NIN, MARAŞ İLE İLGİLİ NOKTALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN MÜDAHALE ETMESİNİ SAĞLADIK”

Lefkoşa, 29 Temmuz 20 (.): Rum Sözcü Kiriakos Kusios Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresini 6 ay daha uzatan Güvenlik Konseyi kararından yeterince memnun olduklarını ancak raporda itiraz ettikleri noktalar da bulunduğunu açıkladı.

Rum radyosuna göre Kusios, Rum Yönetimi’nin, diplomasi yoluyla BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden üçünün: Rusya, Çin ve Fransa’nın raporun Maraş konusuna dair noktalarının değiştirilmesi yönünde müdahale etmesini sağladığına işaret etti.



Rapordan tam olarak memnun olmadıklarını kaydeden Kusios, KKTC’nin tanınması ihtimaline atıf yapan her ifadeye itirazları olduğunu söyledi. Kusios “Lefkoşa’nın, herhangi bir şekilde sahte devleti tanıyacak bir komite kurulmasına rıza göstermesi söz konusu değildir” ifadesini kullandı.(ŞA/HÖ)