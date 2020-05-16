banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566
banner339
Kayıp aranıyor!
KAYIP ARANIYOR
Ani ölüm: 27 yaşındaki genç ölü bulundu
ANİ ÖLÜM
Narkotik’ten gece operasyonu
NARKOTİK’TEN GECE OPERASYONU
Vakasız 28 gün geçirdik..
SALGINDA SON DURUM
Flaş Haber
Narkotik’ten gece operasyonu
Kapat

Kusios: Kapılar şartlar elverdiğinde açılacak

Rum Yönetimi, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarını açmaya “sağlık kriterleri uyarınca şartlar elverdiğinde karar vereceğini” açıkladı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:12
Kusios: Kapılar şartlar elverdiğinde açılacak
banner337
banner345

Fileleftheros’un “Kıbrıs Cumhuriyeti, Şartlar Elverdiğinde Karar Verecek” başlıklı haberine göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Rum Yönetimi’nin kara sınır kapılarını açma konusundaki resmî tezinin “karar, şartlar elverdiğinde verilecek” şeklinde olduğunu ancak Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, iki lidere gönderdiği mektuplardaki diyalog mesajını da reddetmediğini açıkladı.

Gazeteye göre, Guterres’in mektuplarında iki lidere, kurulan bütün komiteleri güçlendirme ve kara kapılarının yeniden işlemesi için işbirliği çağrısı yaptığını belirten Kusios, şunları söyledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti geçiş noktalarının yeniden işletilmesine şartlar elverdiğinde, uzmanların tavsiyeleri temelinde, tamamen sağlık ve halk sağlığı kriterlerini dikkate alarak karar verecek.”

Kusis, 4 barikatın işleyişini askıya alırken de olduğu gibi siyasi kriterlerin sözkonusu olmadığını belirtti.

Kusios Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşme ihtimaline değinirken, “Nikos Anastasiadis, herhangi bir gereklilik olursa Kıbrıslı Türklerin lideriyle görüşme iyi niyetine sahiptir” dedi.

banner341
AKEL Genel Sekreteri, iki lidere mektup göndererek, işbirliğinin gerekliliğine vurgu yaptığı görüşünü ortaya koydu. Dayanışma Hareketi ise, Guterres’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ardından “sağlık krizinin ortasında, kamu sağlığına dönük riskleri dikkate almadan” geçiş kapılarının açılmasına yönelik çağrısını reddetti.

“KARANTİNASIZ GEÇİŞ İSTİYORLAR”

Aynı gazete, “Kıbrıslı Türkler, Karantinasız Geçiş İstiyor” başlıklı haberinde ise, Rum tarafında çalışan Kıbrıslı Türklerin, 14 gün karantina uygulanmadan Güney Kıbrıs’a geçmelerine izin verilmesi talebiyle dün Metehan sınır kapısında eylem yaptıklarını yazdı.

Gazete, Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (PEO) hem Kıbrıslı Türk işçilerin, hem de Rum işverenlerinin mağdur olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıslı Türk işçilerin Rum tarafındaki işlerine kesintisiz erişim taleplerine destek verdiğini yazdı.

Alithia haberi “Guterres’in Mektupları Konusunda Hükümet: Başkan, Akıncı İle İletişime Hazır” ve “Kıbrıslı Türklerden Ay. Demet (Metehan) Barikatında Eylem… İşlerine Dönmek İstiyorlar”  başlığıyla aktardı.

banner346
Son Güncelleme: 16.05.2020 12:39
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Sınır Kapıları Ne Zaman AçılacakKiriakos Kusios
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın İlk Çeyreğinde Ekonomi Yüzde 1,3 Daraldı
Yılın İlk Çeyreğinde Ekonomi Yüzde 1,3 Daraldı
Sözde “maraş Belediyesi”nden Tatar’a Cevap
Sözde “maraş Belediyesi”nden Tatar’a Cevap
Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 Futbol Sezonu Kapandı
Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 Futbol Sezonu Kapandı
Kktc’den İzmir’e “halloumi”
Kktc’den İzmir’e “halloumi”
Rusya İle Güney Kıbrıs Arasındaki İlişkiler Bir Kez Daha Mercek Altında
Rusya İle Güney Kıbrıs Arasındaki İlişkiler Bir Kez Daha Mercek Altında
Artık Yerel Karantina…
Artık Yerel Karantina…
27 Ab Ülkesinin Dışişleri Bakanlarından Türkiye’ye Diyalog Çağrısı
27 Ab Ülkesinin Dışişleri Bakanlarından Türkiye’ye Diyalog Çağrısı
Rusya İle Güney Kıbrıs Arasındaki İlişkiler Bir Kez Daha Mercek Altında
Rusya İle Güney Kıbrıs Arasındaki İlişkiler Bir Kez Daha Mercek Altında
Güney Kıbrıs’ta ilkokullar ve ortaokullar da açılıyor
Güney Kıbrıs’ta ilkokullar ve ortaokullar da açılıyor
“temassız Ticaret Sürüyor”
“temassız Ticaret Sürüyor”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim