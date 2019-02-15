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Kürtlerden Öcalan’ın tutukluluğunun 20’nci yılı nedeniyle Rum Meclisi’ne yürüyüş

Kürtlerden Öcalan’ın tutukluluğunun 20’nci yılı nedeniyle Rum Meclisi’ne yürüyüş

15 Şubat 2019 Cuma 09:05
Kürtlerden Öcalan’ın tutukluluğunun 20’nci yılı nedeniyle Rum Meclisi’ne yürüyüş


Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtlerin, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın tutukluluğunun 20’inci yılı nedeniyle Rum Meclisi’ne yürüyecekleri bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, yürüyüşün Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki “Carlsberg” Fabrikasından, saat 07.00’de başlayacağını ve saat 11.30’da önce Rum İçişleri Bakanlığı’na, akabinde Yunan Büyükelçiliği’ne ve oradan da Rum Meclisi’ne yürüyeceklerini yazdı.
Haberde, Kürtlerin Yunan Büyükelçiliği’ne, Yunan Hükümeti’ndeki üst düzey yetkililerin “Öcalan’a yapılan ihanete ortak olmalarını” kınamak amacıyla siyah çelenk bırakacakları ve Rum Meclisi’ne giderek, Öcalan’ın serbest bırakılması talebini dile getirecekleri; ayrıca HDP Milletvekili Leyla Güven’in 7 Kasım’da başlattığı açlık greviyle ilgili bilgilendirme yapacakları kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 15.02.2019 12:14
Anahtar Kelimeler:
Öcalan
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