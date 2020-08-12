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Küresel salgın, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını etkiledi

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemlerin Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) kazı çalışmalarını da etkilediği, bu yıl kısıtlı miktarda kalıntı saptandığı haber verildi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:23
Küresel salgın, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını etkiledi
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Alihtia ve diğer gazeteler KŞK Rum üyesi Leonidas Pandelidis’in ofisinden yapılan açıklamayı kaynak gösterdiği habere göre, sene başından 31 Temmuz’a kadar 10 kişiye ait kalıntı çıkarıldı. Bunlardan 5’inin kimliği tespit edildi. 
Şu anda 6’sı KKTC’de olmak üzere toplam 7 kazı ekibi çalışmalarını sürdürüyor ancak Temmuz’dan beridir herhangi herhangi bir kalıntı bulunmadı.  
2019’da yapılan kazılarda 28 kişiye ait kalıntı çıkarıldı, 42 kimlik testi yapıldı. Bu yıl 31 Temmuz’a kadar yapılan bin 348 kazının yüzde 17’sinde kayıp kalıntısına rastlandı. 2019’da bu oran yüzde 25’ti. 
KŞK, küresel salgın nedeniyle kapanan sınır kapılarından dolayı 13 Mart itibarıyla çalışmalarını 3 buçuk ay durdurmuştu.

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Gazete, KŞK Rum üyesinin ofisinden yapılan açıklamada, 1974’te “kaybolan” Rumlar için KKTC’de yapılan 6 kazıdan birinin Taşköy, ikisinin Zeytinlik, birinin Lapta, birinin Lefkonuk ve birinin de Lefkoşa’da yer aldığını yazdı. 
Habere göre, 1963’te kaybolan Kıbrıslı Türkler için Rum tarafında sürdürülen kazı çalışması ise Strovolo’da yapılıyor. 

 

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Son Güncelleme: 12.08.2020 10:41
Anahtar Kelimeler:
Kayıp Şahıslar KomitesiKüresel Salgın
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