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Kumyalı’daki Ay. Solomoni Şapelinin Bir Kısmının Yandığı İddiası

Lefkoşa, 26 Mayıs 19 : Karpaz’a bağlı Kumyalı’da (Koma tu Yalu) bölgesinde bulunan Ay.Solomoni şapelinin bir kısmının yandığı iddia edildi.

Kumyalı’daki Ay. Solomoni Şapelinin Bir Kısmının Yandığı İddiası

Lefkoşa, 26 Mayıs 19 : Karpaz’a bağlı Kumyalı’da (Koma tu Yalu) bölgesinde bulunan Ay.Solomoni şapelinin bir kısmının yandığı iddia edildi.

26 Mayıs 2019 Pazar 09:55
Kumyalı’daki Ay. Solomoni Şapelinin Bir Kısmının Yandığı İddiası

Lefkoşa, 26 Mayıs 19 : Karpaz’a bağlı Kumyalı’da (Koma tu Yalu) bölgesinde bulunan Ay.Solomoni şapelinin bir kısmının yandığı iddia edildi.

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Alithia gazetesi, 1974 yılında çalınan fresklerin Almanya tarafından iade edilmesinin ardından tarihi alanın üç boyutlu olarak görüntülenmesi amacıyla bölgeye giden “Lefkoşa Bizans Müzesi” çalışanlarının, Ay.Solomoni şapelinin doğu tarafındaki kemerinde, tarihi kilisenin çatısına kadar yayılan ve yangın sonucu olduğu iddia edilen bir tahribat tespit ettiğini ileri sürdü.

Gazete, müze çalışanlarının ayrıca şapelin iç kısmında da yanmış kuşlar ve yuva kalıntıları da tespit ettiğini savundu.

 (FK/FEZ)

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