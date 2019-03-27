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Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne ekonomik destek

Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne ekonomik destek

27 Mart 2019 Çarşamba 09:59
Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne ekonomik destek

Rum Bakanlar Kurulu’nun, yakın bir zamanda, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi için, 500 bin Euro tutarındaki bir ekonomik desteğe onay vermesinin beklendiği haber verildi.

Bu katkıyla birlikte, 2019 yılı için, yedisi Kuzey Kıbrıs’ta bulunan sekiz eski eserin idame ettirilmesine başlanacağı belirtildi.

Bahse konu eserlerin “Kufez’de (Çamlıca) bulunan Agios Georgios, Yenağra’da (Nergisli) bulunan Agios Georgios, Avlona’da (Gayretköy) bulunan Agios Georgios, Spatariku’da (Ötüken) bulunan Agios Georgios, Aheritu’daki (Güvercinlik) Panaya, Fludi’de bulunan Agios İoannis Maronit Kilisesi, Sisklipos’taki (Akçiçek) Panaya Kilisesi ve Larnaka’daki Osmanlı Hamamı” olduğu ifade edildi.

Politis gazetesi, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriyu’nun Meclis Göçmenler Komitesi’ni dün KKTC’deki anıtların durumu, aynı zamanda var olan problemler konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Hacıdimitriyu, “1974’ten 45 yıl sonra bugün, birçok anıtın çöktüğü aynı zamanda yıkılmak üzere olduğunu ve komitenin de bunları kurtarmak için zamanla yarıştığını” söyledi.

Yıkılmak üzere olan sekiz anıtta da 2019 yılı içerisinde çalışma yapılacağını ifade eden Hacıdimitriyu, toplantının ardından yaptığı açıklamalarda ise, komitenin çalışmalarına değinerek “işgal altındaki birçok köyün anıtların restorasyonu için para topladığını ve ortaya çıkan ihtiyaçlar için ek miktarlar bulunması amacıyla şu an çaba gösterildiğini” belirtti.

Girne Kalesi konusunda ise toplantıda, bazı kısımlarının bakıma ihtiyacı olduğu ve tümünün tehlikede olmadığının söylendiğini dile getiren Hacıdimitriyu, kalenin bodrumunda tutulan kilise ikonları konusunda ise detay bilmediğini ve bunların Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde iade edilebileceklerini kaydetti.

Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma ise açıklamasında, kaçınılmaz olarak komitenin çalışmasının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 27.03.2019 13:11
Anahtar Kelimeler:
Kültürel Miras
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