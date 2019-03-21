Kudüs’teki Üçlü Zirve Pompeo’nun Da Katılımıyla Gerçekleşti



Lefkoşa, 21 Mart 19 : İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında dün Kudüs’te 6’ıncısı yapılan 3’lü görüşmenin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılımıyla gerçekleştiği haber verildi.

Rum gazeteleri konuya geniş yer ayırırken, Politis gazetesi “ABD’nin Hayır Dualarıyla Enerji Güvenliği- Kıbrıs, Yunanistan, İsrail İşbirliğinin Güçlenmesine Washington Desteği” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasında dün Kudüs’te 6’ıncısı yapılan 3’lü zirvenin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılımıyla “mutlak bir başarıyla taçlandığını” yazdı.

Görüşmede “Türkiye’nin ileri sürülen kışkırtıcı faaliyetlerine doğrudan atıfta bulunulmadığını” kaydeden gazete, net mesajlara sahip olan görüşmede, üç katılımcı ülkenin de, Doğu Akdeniz’de enerji ve güvenlik konularında işbirliğinin daha da güçlenmesiyle ilgili olarak, ABD’nin desteğini artık daha resmi bir şekilde sağladıklarını ifade etti.

Görüşmenin sonunda ortak açıklama yapıldığını yazan gazete, Pompeo’nun bu açıklamayla İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs üçlü mekanizmasına destek belirterek, üç ülke arasındaki artan işbirliğinin önemine işaret ettiğini aktardı.

Gazete, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan liderlerinin “kötü niyetli dış etkilerde bulunmaya çalışanlaranet mesajlar göndererek, tehditler ve meydan okumlar karşısında elleri bağlı kalmayacakları ve kendilerini savunacakları uyarısında bulunduklarına” da dikkati çekti.

Gazete iç sayfadan ise habere “ABD’nin Hayır Dualarını Aldılar- İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan Liderleri İstediklerini Başardılar” başlıklarıyla yer verdi.

Ortak açıklamada, “Türkiye ve Türkiye’nin bölgedeki ileri sürülen kışkırtıcı faaliyetlerine herhangi bir şekilde değinilmesinden kaçınıldığını” yazan gazete, öte yandan dört yetkilinin de, Doğu Akdeniz bölgesindeki barış, istikrar, güvenlik ve refahın ileriye götürülmesine ilişkin ortak taahhütlerini teyit ettiklerini belirtti.

Liderlerin ortak açıklamada, Doğu Akdeniz’deki kısa zaman önceki doğal gaz keşifleri ile bunun alternatif kaynaklar ve enerji güvenliğine katkıda bulunma perspektifine de değinerek, bunu olumlu bir gelişme olarak niteledikleri de ifade edildi.

“ABD’NİN TEMEL ORTAKLARI”

Gazete ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, görüşmenin başlamasından önce, üç ülkeyi, gerek bölgenin güvenliği, gerek de refahı açısından “önemli temel ortaklar olarak nitelendirdiğini” iletti.

Enerji alanındaki işbirlikleriyle, ülkeleri arasındaki güvenlik ve refahın daha da iyileşeceğinden emin olduğunu belirten Pompeo, kendilerinin, birlikte faaliyet gösteren ve enerjiyle ilgili altyapı meydana getirmek için çalışan, serbest piyasalara sahip özgür ülkeler olduklarına işaret etti.

Gazete Pompeo’nun, bu altyapının yatırımları kendine çekmesi için düzgün olması gerektiği üzerinde özellikle durduğunu, fakat tam olarak ne kastettiği konusunda daha fazla ayrıntıya girmediğini ekledi.

ANASTASİADİS: “TARİHİ BİR AN”

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında üçlü görüşmeyi “tarihi bir an” olarak nitelendirdi.

Anastasiadis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun görüşmede hazır bulunmasının, üç ülkenin de özellikle enerji ve güvenlik alanlarında, ABD’nin güvenilir ortağı olduğunun somut kanıtı olduğunu dile getirdi.

Gazete Anastasiadis’in “bir adım daha ileriye giderek, Doğu Akdeniz’deki istikrar kapısına” atıfta bulunduğunu da yazdı.

ÇİPRAS

Gazete Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ise konuşmasında, bu işbirliğinin stratejik olduğu üzerinde durduğunu, öte yandan Pompeo’nun görüşmede yer almasının enerji, güvenlik, ekonomi, aynı zamanda önlerindeki sorunlar (meydan okumalar) açısından çabalarını güçlendirdiğini söylediğini iletti.

Çipras, amaçlanan şeyin, Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya enerji kaynaklarının taşınması için güvenli bir ağ meydana getirilmesi olduğunu da söyledi.

NETANYAHU

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da açıklamasında, üçlü işbirliğini “dünya çapında en iyi bölgesel işbirliklerinden biri olarak” nitelendirdi.

East Med doğal gaz boru hattı projesi konusuna da değinen Netanyahu, bunun bölgeye istikrar, halklara refah, Avrupa’ya ise alternatif enerji kaynakları sağlayacağını dile getirdi.

Netanyahu’nun bu işbirliğinin başka ülkelerin de eklenmesiyle daha da genişlemesi olasılığına atıfta bulunmasının büyük anlamı olduğunu da yazan gazete, Netanyahu’nun bu işbirliğine yalnızca ABD’yi değil, başka ülkeleri de kabul edeceklerini söylediğini iletti.

Anastasiadis’in de kendi açıklamalarında bu olasılığı teyit ettiğini yazan gazete, Anastasiadis’in, bunun Rum kesiminin izlediği dış politikanın temel bir unsurunu teşkil ettiğini ve yakın zamanda bu alanda gelişmeler yaşanmasının beklenmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

ANASTASİADİS POMPEO VE NETANYAHU’YLA BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun üçlü görüşme çerçevesinde baş başa görüştüklerini de yazan gazete, “kaynaklara” dayanarak, Pompeo’nun Anastasiadis’e “ABD’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Türkiye’ye yönelik herhangi bir arabuluculuğunun en azından şimdilik zor olduğunu belirttiğinin görüldüğünü” iletti.

Gazete Pompeo’nun “Anastasiadis’in Türk talepleri ve kışkırtıcı tavrı konusunda kendisine ilettiği şeylere anlayış ifade etmiş olabileceğini, fakat ABD’nin en azından şimdilik böyle bir sürece dâhil olmaya istekli olmadığına” işaret etti.

Gazete “güvenilir kaynaklara” dayanarak, Anastasiadis’in Pompeo’yu, Türkiye’nin tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’indeki kışkırtıcı faaliyetleri konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiğini de iletti.

Anastasiadis’in görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması çabaları ile Kıbrıs Türk tarafının “taleplerine” değindiği de belirtildi.

Gazeteye göre Anastasiadis, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise Pompeo’nun gelişmeleri gayet iyi bildiğini, çünkü geçmişte BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un yakın çalışma arkadaşı olduğunu söyledi.

ANASTASİADİS-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ

Anastasiadis’in ikili temasları çerçevesinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile de baş başa görüştüğünü kaydeden gazete, görüşmede Güney Kıbrıs-İsrail ikili ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi konularının ele alındığını öte yandan Anastasiadis’in Netanyahu’yu Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve enerji konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Gazete Anastasiadis’e İsrail ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun eşlik ettiğini de ekledi.

Fileleftheros gazetesi de haberinde, “elindeki bilgilere” dayanarak, Anastasiadis’in yaptıkları görüşmede Pompeo’nun gündemine, Kıbrıs sorunu yanı sıra silah ambargosu konusunu getirdiğini de yazdı.

Öte yandan gazete, East Med doğal gaz boru hattı projesi konusunda ise İtalya’nın kadro dışında kaldığını da belirtti.

GAZETE BAŞLIKLARI

Haber Alithia gazetesinde “Tarihi Görüşme- Anastasiadis Kudüs’te Yapılan Dörtlü Görüşmenin Sonuçlarından Memnun- Büyük Bir An”, Fileleftheros’ta “Ankara’ya Mesaj Gönderdiler- ‘Dörtlüden’ Enerji ve Güvenlikle İlgili Olarak Kudüs’ten Net Uyarı- Kötü Etkilere Karşı Savunma- Kudüs’teki Dörtlü Görüşmenin Türkiye’ye Gönderdiği Mesaj Net- ABD Şemsiyesiyle Enerji Bağımsızlığı ve Güvenliği- EastMed: İtalya Kadro Dışında”, Haravgi’de ise “Üçlü Görüşmenin Sonucu Ortak Açıklama” başlıklarıyla yer aldı.

(İY/ŞEB)

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