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Kşk, Kayıplar Konusunda Yeni Kampanya Başlatacak

Lefkoşa, 2 Nisan 19 : Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) 1974 ve öncesinden beridir kayıp olan kişilerin akıbetlerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla büyük bir reklam kampanyası başlatmaya hazırlandığı, bu çerçevede Güney Lefkoşa’daki tanınmış bir reklam ajansıyla anlaşıldığı iddia edildi.

Kşk, Kayıplar Konusunda Yeni Kampanya Başlatacak

Lefkoşa, 2 Nisan 19 : Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) 1974 ve öncesinden beridir kayıp olan kişilerin akıbetlerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla büyük bir reklam kampanyası başlatmaya hazırlandığı, bu çerçevede Güney Lefkoşa’daki tanınmış bir reklam ajansıyla anlaşıldığı iddia edildi.

02 Nisan 2019 Salı 07:21
Kşk, Kayıplar Konusunda Yeni Kampanya Başlatacak

Lefkoşa, 2 Nisan 19 : Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) 1974 ve öncesinden beridir kayıp olan kişilerin akıbetlerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla büyük bir reklam kampanyası başlatmaya hazırlandığı, bu çerçevede Güney Lefkoşa’daki tanınmış bir reklam ajansıyla anlaşıldığı iddia edildi.

Politis gazetesi konuya ilişkin haberinde, KŞK’nın kayıp kişilerin tespiti için son bir çaba içerisine girerek büyük bir reklam kampanyası başlatmaya hazırlandığını yazdı.

Habere göre, Güney Lefkoşa’da bulunan tanınmış bir reklam ajansıyla anlaşan KŞK, hem Güney Kıbrıs hem de KKTC’de bu çerçevede kampanya başlatacak.

Bugüne kadarki en büyük kampanyanın yapılacağını belirten gazete, KŞK’nın kayıplar konusunda bilgi sahibi olanlara ulaşmayı hedeflediğini ve kampanyanın Londra’da da yürütüleceğini ifade etti.

(SB/GÜL)

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