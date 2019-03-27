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KŞK kayıp kalıntılarına ulaştı

KŞK kayıp kalıntılarına ulaştı

27 Mart 2019 Çarşamba 09:59
KŞK kayıp kalıntılarına ulaştı


Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) sürdürdüğü kazılarda kayıplara ait olduğuna inanılan yeni kalıntılara ulaştığı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, KŞK’nın KKTC’deki bazı noktalarda gerçekleştirdiği kazılarda Kıbrıslı Rum kayıplara ait olduğuna inanılan kemik kalıntılarına ulaştığını iddia etti.
Gazete, KŞK’nın “Yerani” (Turnalar) köyü mevkiinde bir noktada sürdürdüğü kazıda, 1974’te hayatını kaybeden bir Kıbrıslı Rum’a ait olduğuna inanılan kalıntılara ulaşıldığını yazdı.
Benzer bir gelişmenin de “Temblos” (Zeytinlik) bölgesinde kazı çalışmaları sürdürülen bir kuyuda gerçekleştiğini ve iki Kıbrıslı Rum kayıba ait olduğuna inanılan ilk kalıntılara ulaşıldığını yazan gazete, KŞK’nın şu anda biri Güney Kıbrıs, beşi KKTC’de olmak üzere altı noktada kazı yaptığını aktardı.
Gazete, yakın geçmişte “Lapitos” (Lapta) bölgesinde yapılan kazılarda da bazı kalıntılara ulaşıldığını belirterek, bu noktada ve diğer yerlerde çalışmaların sürdüğünü yazdı.
Öte yandan, Alithia gazetesi, KŞK tarafından 2017 yılında Güzelyurt’taki eski Rum mezarlığında gerçekleştirilen kazılarda bulunan 27 kişiye ait kalıntıların ilk DNA sonuçlarının ABD’deki laboratuvardan gelmeye başladığını kaydetti.
Güzelyurt’taki kazılarda tespit edilen kalıntıların çoğunun, 1974’de savaşarak ölen RMMO askerlerine ait olduğunu ve çok azının kayıplar listesinde bulunan kişiler olduğuna inanıldığını belirten gazete, ilk DNA testi sonucunda kimliği belirlenen kişinin ise Yarbay Hristos Fotis olduğunu vurguladı.
Habere göre, Fotis’in naaşı 11 Mayıs’ta düzenlenen törenle Güney Kıbrıs’taki askeri mezarlığa gömülecek.
 

Son Güncelleme: 27.03.2019 13:09
Anahtar Kelimeler:
Kayıp şahıslar Kıbrıs
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