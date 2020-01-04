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“kronos” Hedefindeki Sondaj Gecikebilir

Lefkoşa, 4 Ocak 20 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki, 2020 yılının ilk yapılacak sondaj çalışmasının gecikebileceği belirtildi. 

“kronos” Hedefindeki Sondaj Gecikebilir

Lefkoşa, 4 Ocak 20 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki, 2020 yılının ilk yapılacak sondaj çalışmasının gecikebileceği belirtildi. 

04 Ocak 2020 Cumartesi 09:26
“kronos” Hedefindeki Sondaj Gecikebilir

Lefkoşa, 4 Ocak 20 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki, 2020 yılının ilk yapılacak sondaj çalışmasının gecikebileceği belirtildi. 
Politis gazetesi, “Mısır’daki Sondaj Çalışmalarının Uzaması Nedeniyle Kronos Gecikiyor” başlıklı haberinde, İtalyan ENI şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 6’ıncı parseldeki “Kronos” hedefi için kiraladığı sondaj gemisinin, şu anda Mısır MEB’inde bulunması, ileriki günlerde ise başka bir planlanmış sondaj çalışması için Lübnan’a geçecek olması nedeniyle, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB’”ine gelişinin bir ay veya daha fazla gecikebileceğini yazdı.
Gazete bu koşullar altında ve de teknik nedenlerden veya hava koşulları nedeniyle gecikmelere ilişkin beklenmedik bir şey olmaması durumunda, “Kronos” hedefindeki sondajın, ilk başta planlandığı gibi Ocak ayı sonu veya Şubat başı değil  Şubat sonunda başlamasının beklendiğini de belirtti. 
“Tungsten Explorer” sondaj gemisinin, Mısır MEB’indeki çalışmalarına devam ettiğini, ancak bunun ne zaman tamamlanacağının bilinmediğini belirten gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak ENI şirketinin, ilk baştaki hedefinin, sondaj gemisinin 20 Aralık’ta Mısır’dan ayrılması ve Lübnan MEB’ine taşınması, tüm bu çalışmaların ardından ise “Kronos” hedefine yönelmesi  olduğunu yazdı.

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Gazete ilgili haberinde ayrıca, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, 2020-21 yıllarında Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB içerisinde araştırma ve teyit amaçlı olmak üzere 9 sondaja kadar çalışmaların planlandığına dair açıklamalarını da anımsattı. 
Resmi olmayan bilgilere dayanarak ENI-Total şirketinin, 2021 yılına kadar 3’ten 6’ya kadar sondaj çalışması planlandığını yazan gazete, sondaj çalışmalarına dair sayının, ilk baştaki sondajların sonuçlarına da bağlı olduğunu belirtti. 
Habere göre ENI-Total şirketinin ötesinde, ExxonMobil, muhtemelen teyit nitelikli olacak olan “Glafkos” hedefinde iki sondaj gerçekleştirecek.
Bir başka teyit sondajının ise,  Noble-Shell-Delek konsorsiyumu tarafından 2021 yılında gerçekleştirileceği yazan gazete, bu teyit sondajının, “Afrodit” yatağında yapılacağını anımsattı.

(FK/ŞEB)
 

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