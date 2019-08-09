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“ Kritik Görüşmenin Barometresi Akıncı’nın İzleyeceği Çizgi”

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün gerçekleşecek gayrı resmî görüşmesini, sürecin bundan sonrasını belirleyecek “kritik” görüşme diye niteleyen Rum basını, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın  izleyeceği çizginin de barometre olacağı görüşünü ortaya koydu.

“ Kritik Görüşmenin Barometresi Akıncı’nın İzleyeceği Çizgi”

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün gerçekleşecek gayrı resmî görüşmesini, sürecin bundan sonrasını belirleyecek “kritik” görüşme diye niteleyen Rum basını, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın  izleyeceği çizginin de barometre olacağı görüşünü ortaya koydu.

09 Ağustos 2019 Cuma 07:00
“ Kritik Görüşmenin Barometresi Akıncı’nın İzleyeceği Çizgi”

Lefkoşa, 9 Ağustos 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bugün gerçekleşecek gayrı resmî görüşmesini, sürecin bundan sonrasını belirleyecek “kritik” görüşme diye niteleyen Rum basını, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın  izleyeceği çizginin de barometre olacağı görüşünü ortaya koydu.
Haberi  “Netleştirme Randevusu… İki Lider Bugünkü Baş Başa Görüşmeye Farklı Hedeflerle Geliyor”  başlığıyla manşete çeken Fileleftheros, Rum tarafında dikkatlerin, Akıncı’nın Elisabeth Spehar’ın konutuna Türkiye’nin çizdiği süreci mi izleyerek gideceğine ve orada ne yapacağına odaklanmış olduğunu yazdı.
Gazete, Akıncı’nın son dönemde Türkiye’nin tezleriyle tamamen örtüştüğü  görüşünü ortaya koydu “ancak iki liderin tek başlarına olacak ve serbestçe  konuşacak olmaları, görüşmeden olumlu bir şey çıkacağına, ümit penceresini açık bırakıyor” ifadesine yer verdi. 
Türk tarafının  çeşitli istikametlerde Rum Yönetimi Başkanı’na baskı yaptığını ve bugünkü görüşmede, masada olacak konulara vereceği tepkiyi görmeyi beklediğine işaret edilen haberde “Türk tarafı Anastasiadis’in özellikle  hidrokarbonlar  konusundaki tepkisini,  talebini yerine getirip getiremeyeceğini merak ediyor, aksi halde Kıbrıs sorununda ilerleme olmamasının ve Doğu Akdeniz’de devam edenlerin suçunu  ona yükleyecek” denildi.
İç sayfasından aktardığı detaylarda Anastaiadis’in bugünkü görüşmeye hazırlık çerçevesinde kurmaylarıyla yaptığı toplantıları dün tamamladığını belirten gazete, edindiği bilgilerden, Anastasiadis’in görüşmeye, müzakerelerin yeniden başlamasına dair net ve beyan edilmiş tezlerle gideceği sonucunu çıkardığını yazdı.
ANASTASİADİS’İN CEVAP ARAYACAĞI SORULAR 
Habere göre Anastasiadis  Cumhurbaşkanı Akıncı’nın (bu tezlerine) “ne ölçüde cevap vereceğini ve Türkiye’nin ne ölçüde arkadan ipleri tuttuğunu” anlamaya çalışacak.  İlk önce, Akıncı’nın görüşmeye kendi inisiyatifiyle mi yoksa Türkiye’nin telkiniyle mi gittiğini açıklığa kavuşturmak isteyen Anastasiadis şu sorulara cevap arayacak:
“Akıncı, 6 parametrede de, yani garantiler ve asker konularında müzakere olacağını teyit edebilecek mi. Kıbrıs Türk tarafının yarısı Türkiye ile birlikte iki bölgeli iki toplumlu federasyonu kınarken ve ‘başka bir şeyi dışlamadıklarını ve tercih ettiklerini söylerken Akıncı’nın iki bölgeli iki toplumlu federasyon teyidi ne derece geçerli.  Akıncı, BM’nin olası bir konferansında Türkiye’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyonu görüşeceğini teyit edebilecek mi.

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Doğal gaz konusunda Anastasiadis’in tutumu aynı ve kaynaklarımıza göre söz konusu meselenin Crans Montana görüşmelerinde olmadığını bugün de tekrarlayacak. Aklında, Akıncı’nın vereceği muhtemel cevaplar olmakla birlikte Maraş’la ilgili BM Güvenlik Kararlarının uygulanması tezini tekrarlayarak Akıncı’yı ekonomi, toprak/harita gibi açık konularda toplumlar arası görüşmelere devam etmeye çağıracak. 
Her halükarda  Mustafa Akıncı’ya, kendi aralarındaki Kıbrıslı Türklerin katılımı (desantralizasyon, olumlu oy, vb) ile ilgi görüşme dışında, Türkiye’nin garantiler-askerler ile ilgili tezi de olduğunu vurgulayacak. Çünkü ‘müzakereler yalnız siyasi eşitlik için değil, öncelikle işgale son verilmesi içindir.’
Son olarak Jane Holl Lute’un Ada’ya gelişi ve  çabanın hızlandırılması için Anastasiadis’in Crans Montana’da yaptığı gibi Mustafa Akıncı’nın da Guterres’in 6 maddesine dair görüşünü yazılı vermesi gerekiyor.”
Alihtia “Belirleyici Baş Başa Görüşme… Akıncı ve Anastasidis İki Yıllık Çıkmazın Kırılması Konusunda Sorumluluklarıyla Yüz Yüze” başlıklı manşet haberinde Anastasiadis’in bugünkü görüşmeye  “açık, temiz ve özlü görüşmeye ön hazırlığını yapmış ve hazır” şekilde gideceğini yazdı.
Gazete, Akıncı’nın ise dün Erenköy’de yaptığı konuşmada, bugünkü görüşme arifesinde enerji  ve siyasi eşitlik  konularında Anastasiadis’e mesajlar verdiğini, bunun da  bugün bu konular üzerinde odaklanacağını gösterdiğine işaret etti.
Politis birinci sayfasından aktardığı haberinde bugünkü gayrı resmî liderler görüşmesini, “bundan sonrasını belirleyecek kritik baş başa görüşme”  olarak niteledi ve iç sayfasında detaylandırdığı habere “Dikkatler Lute’da… Bugünkü Görüşmeden Beklenen, Türk Tezlerini de Araştırması istenecek Lute’un Gelmesi İçin Uygun Zeminin Şekillenmesi” başlığını attı.
Haravgi haberini “Bugün Belirleyici Görüşme” başlığı altında özetledi. 
(ŞA/ÖK) 
 

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