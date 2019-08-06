banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99398
ALTIN
260.697
DOLAR
5.5417
STERLİN
6.7404
EURO
6.2071
TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez KKTC’de
DÖNMEZ KKTC’DE
Tutuklu yargılanacaklar
TUTUKLU YARGILANACAKLAR
Cezaevine gönderildiler
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
24 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Kredi Kartlarıyla Yapılan Harcamalar

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Rum tarafında geçtiğimiz Temmuz ayında kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda aylık ve yıllık bazda artış meydana geldiği belirtildi.

Kredi Kartlarıyla Yapılan Harcamalar

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Rum tarafında geçtiğimiz Temmuz ayında kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda aylık ve yıllık bazda artış meydana geldiği belirtildi.

06 Ağustos 2019 Salı 08:24
Kredi Kartlarıyla Yapılan Harcamalar

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Rum tarafında geçtiğimiz Temmuz ayında kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda aylık ve yıllık bazda artış meydana geldiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, JCC şirketi tarafından yayımlanan verilere dayanarak, Rumların geçtiğimiz Temmuz ayında yerel kartlarla yaptıkları alışverişlerde yüzde 16, Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 20 artış meydana geldiğini yazdı.
“Türk kredi kartları” tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta 1,52 milyon Euro, 2019 yılının ilk yedi ayında ise 9,64 milyon Euro harcandığını da belirten gazete, Kıbrıslı Rumların ise geçtiğimiz Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs’ta 1,94 milyon Euro, Ocak-Temmuz döneminde ise 11 milyon 76 bin Euro harcadıklarını ifade etti.

banner317
Kıbrıslı Rumların kredi kartlarıyla geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye’de 637 bin 301 Euro, Ocak-Temmuz döneminde ise 3 milyon 18 bin Euro harcadıkları da ifade edildi.
(İY/ÖK)                           
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta İki Nil Virüsü Vakası Tespit Edildi
Güney Kıbrıs’ta İki Nil Virüsü Vakası Tespit Edildi
Rum İçişleri Bakanı Mülteciler Konusunda Ab’den Yardım Talep Etti
Rum İçişleri Bakanı Mülteciler Konusunda Ab’den Yardım Talep Etti
Anastasiadis Akıncı’ya Enerji Konularının Birlikte İdaresinin Söz Konusu Olmadığı Mesajını İletecek Bilgilendirme Komitesi Kurulması Önerilecek
Anastasiadis Akıncı’ya Enerji Konularının Birlikte İdaresinin Söz Konusu Olmadığı Mesajını İletecek Bilgilendirme Komitesi Kurulması Önerilecek
Eurobarometer Araştırması
Eurobarometer Araştırması
Rum Siyasi Partileri, Başkanlar Konseyinin Ardından Açıklamada Bulundu
Rum Siyasi Partileri, Başkanlar Konseyinin Ardından Açıklamada Bulundu
Perdikis Akkuyu Konusunu Görüşecek
Perdikis Akkuyu Konusunu Görüşecek
Enerji Konusunda Dörtlü Bakanlar Konferansı
Enerji Konusunda Dörtlü Bakanlar Konferansı
Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi Toplandı
Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi Toplandı
Petridis’ten Ab’deki Muhataplarına Mülteci Konulu Mektup
Petridis’ten Ab’deki Muhataplarına Mülteci Konulu Mektup
Eide Tatil İçin Kıbrıs’a Geldi
Eide Tatil İçin Kıbrıs’a Geldi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim