Kovit-19 teşhisi konulan tutuklu firar etti

Fileleftheros ve diğer gazeteler, 38 yaşında Suriye uyruklu Ahmad Wesaim’in Larnaka’da işlediği hırsızlık suçundan tutuklandığını ve çarşamba günü tutulduğu otelden firar ettiğini belirttiler.

Rum polisinin her yerde söz konusu şahsı aradığı, nasıl firar ettiği konusunda ise soruşturma başlatıldığı da vurgulandı.

