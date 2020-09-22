Kovid-19 Çerçevesinde Ülke Kategorilerinde Değişiklik

Güney Kıbrıs’ta, Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde epidemiyolijik görüntüsüne göre şekil alan ülke kategorilerinde yeniden güncelleme yapıldı.
Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 24 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere, Kanada ve Norveç’in “A” kategorisinden “B’” ye, Avusturya, Slovenya, Portekiz ve İsviçre’nin “B’”den “C’”ye, Sırbistan’ın ise “C’”den, “B” kategorisine alındığını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta, Kovid-19 nedeniyle ülkelerinde epidemiyolijik görüntüsüne göre şekil alan ülke kategorilerinde yeniden güncelleme yapıldı.