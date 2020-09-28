Koruçam’a Bugüne Kadar 12 Aile Yerleşti…

Rum Çalışma Bakanlığı’nın ilan ettiği ve hayata geçirdiği “Genç Çiftlerin İşgal Altındaki Köylerine İskân Planı” çerçevesinde, bugüne kadar toplamda 12 genç çiftin çocuklarıyla birlikte Koruçam’a döndüğü ifade edildi.
Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde “bahse konu planın, Rum hükümetinin, hayatın sürdürülmesi ve mahsurların yaşadıkları köylerin hayatta kalmasının önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi için, genç çiftlerin yeniden yerleşiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesiyle ilgili politikasına dahil olduğunu” yazdı.
Rum Çalışma Bakanlığı’nın ilan ettiği ve hayata geçirdiği “Genç Çiftlerin İşgal Altındaki Köylerine İskân Planı” çerçevesinde, bugüne kadar toplamda 12 genç çiftin çocuklarıyla birlikte Koruçam’a döndüğü ifade edildi.