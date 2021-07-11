Koronavirüslü sarhoş kadın olay çıkardı

Alithia’ya göre yabancı uyruklu kadın sarhoş bir vaziyette saat 11.00 sularında naralar atarak Ledra Caddesi’nde dolaşmaya çıktı. Çevredekileri rahatsız eden tavrı nedeniyle polis, bölgeden uzaklaşmasını istedi. Bölgeden ayrılmayı kabul etmeyen kadın, koronavirüs testinin pozitif olduğunu gösteren mesajı gösterdiği polisleri, “üzerlerine tükürmekle” tehdit etti.

Polis, kadını bölgeden uzaklaştıramayınca çareyi, caddeyi kordona almak ve halkı uzaklaştırmakta buldu. Kadın, bölgeden ancak ambülans gelip alırsa ayrılacağında ısrar etmesi üzerine polis şartını yerine getirdi ve kadını, çağırdığı ambülansa bindirerek bölgeden uzaklaştırabildi.