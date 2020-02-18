Koronavirüs için Kiperiunda Hastanesi’nde karantina bölümü

Haravgi ve diğer gazeteler, dünyada endişelere yola açan koronavirüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs’ta bir dizi önlemler alınmaya devam edildiğini, bunlardan birinin ise, virüs bulaşmış kişilerle temasa geçtiğinden şüphelenilen kişilerin karantinaya alınacağı özel bir bölüm oluşturulması olduğunu yazdı.

Gazete, “Kiperunda” köyünde bulunan hastanenin bir bölümünün, karantinaya alınması gereken kişilerin tutulması için hazır hale getirildiğini aktardı.

