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Koronavirüs için Kiperiunda Hastanesi’nde karantina bölümü

Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınması gereken kişilerin için “Kiperunda” hastanesinde özel bölüm hazırlandı.

Koronavirüs için Kiperiunda Hastanesi’nde karantina bölümü

Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınması gereken kişilerin için “Kiperunda” hastanesinde özel bölüm hazırlandı.

18 Şubat 2020 Salı 10:17
Koronavirüs için Kiperiunda Hastanesi’nde karantina bölümü
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Haravgi ve diğer gazeteler, dünyada endişelere yola açan koronavirüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs’ta bir dizi önlemler alınmaya devam edildiğini, bunlardan birinin ise, virüs bulaşmış kişilerle temasa geçtiğinden şüphelenilen kişilerin karantinaya alınacağı özel bir bölüm oluşturulması olduğunu yazdı.
Gazete, “Kiperunda” köyünde bulunan hastanenin bir bölümünün, karantinaya alınması gereken kişilerin tutulması için hazır hale getirildiğini aktardı.

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Son Güncelleme: 18.02.2020 14:14
Anahtar Kelimeler:
Kiperiunda Hastanesi Koronavirüs
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