Koronavirüs Güney Kıbrıs’ın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor



Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs’ın virüsten sadece bir nefes uzaklıkta olduğu yorumunda bulunduğu haberinde, şu an için ek önlemler alınmasının planlanmadığını ancak kapatılan dört sınır kapısının kapalı kalma sürelerinin uzatılması düşüncesinin mevcut olduğunu yazdı.

Gazete, konunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve ilgili bakanlar komitesi arasında gayrı resmi görüşüldüğünü ancak henüz bir karar açıklanmadığını belirtti.

Gazete haberinde, Güney Kıbrıs havaalanları ve limanlarındaki kontrollerin devam ettiğini ve özellikle riskli ülkelerden gelen yolcuların kendi evlerinde izole tutulduklarını belirtirken, dünden itibaren bu sayının 400 olduğunun altını çizdi.

Haravgi gazetesi ise, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de kendi evinde izole durumda bulunduğunu, bakanın geçtiğimiz Cuma günü, Corona virüsü salgınının yoğun şekilde görüldüğü İtalya’nın kuzeyinden adaya dönüş yapmasının akabinde kendisini evde izole ettiğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis, önlemler çerçevesinde 14 gün boyunca evinde kalacak ve çalışmalarını evinden yürütecek.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Corona Konusunda İyi Gidiyoruz” başlığı altında verirken, Rum Sağlık Bakanı’nın dün konuya ilişkin açıklamada, vatandaşlara kendilerini korumaya yönelik önlemler almaları ve kişisel hijyene dikkat etmeleri çağrısında bulunduğunu aktardı.

AKINCI-SPEHAR GÖRÜŞMESİ

Gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum hükümetinin dört sınır kapısını geçici kapatma kararına ilişkin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la gerçekleştirdiği görüşmeye de yer verdiler.

Alithia, Akıncı’nın, Rum hükümetinin adada virüs görülmemesine karşın bu kararı alması konusundaki görüşlerini Spehar’a ileterek, BM’den daha etkin rol üstlenmesini talep ettiğini yazdı.



Haberde, Akıncı’nın BM Genel Sekreterine de mektup göndereceğini dile getirdiğine de yer verildi.

SINIRLAR KAPATILSIN EYLEMİ VE YENİ EYLEM DUYURUSU

Gazete bir diğer haberinde ise, APOEL futbol takımı taraftarı olduğunu belirttiği bir grubun dün akşam “Ledra Kapısı’nda” (Uzun Yol, Lokmacı), sınır kapılarının tamamının kapatılmasını destekleyen bir eylem gerçekleştirdiklerini yazdı.

Habere göre, Lokmacı sınır kapısına gelen bir grup gösterici, sınır kapılarının kapatılmasının protesto edildiği bir eylemde RMMO askerine yönelik saldırı iddiası çerçevesinde “Ellerini Askerden Çek” ve “Barikatların Kapatılmasına Evet” yazılı pankartlar taşıdılar, sloganlar attılar.

Gazete ayrıca, barikatların kapatılmasını destekleyen bir derneğin ise, 6 Mart Cuma günü saat 19:30’da Ledra kapısında eylem gerçekleştireceğini vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL AP Milletvekilleri Niyazi Kızılyürek ve YorgosYeorgiu’nun, sınır kapılarının kapanması konusunda AB Komisyonu’na sundukları soru önergesine yer verdi.

Habere göre Kızılyürek ve Yeorgiu, sınır kapılarından dört tanesinin kapatılmasının geçişleri zorlaştırdığı ve hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türkler tarafından hoş karşılanmadığını belirterek Rum hükümetinin tek yanlı aldığı bu kararın AB’ye bildirilip bildirilmediği sordular.

Gazete, Kızılyürek ve Yeorgiu’nun bu girişimine karşılık DİSİ AP Milletvekilleri Lefteris Hristoforu ve Lukas Furlas’ın yazılı açıklamada bulunarak, AKEL milletvekillerinin soru önergesinin AB kurumlarını yanıltıcı bilgiler içerdiğini savundular.

Hristoforu ve Furlas, adadaki serbest dolaşımın önündeki tek engelin Türkiye’nin sözde işgali olduğunu da öne sürdüler.

