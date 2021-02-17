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Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta 2 can daha aldı, 121 yeni vaka saptandı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybederken 121 yeni vaka saptandı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 20:00
Koronavirüs Güney Kıbrıs'ta 2 can daha aldı, 121 yeni vaka saptandı
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte koronavirüsten 2 kişi daha hayatını kaybederken 121 yeni vaka saptandı.

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Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün koronavirüs nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 227'ye yükseldi. Bugün yapılan 25 bin 414 testten 121'inin sonucu pozitif çıktı.  Pandeminin başından beri saptanan pozitif vaka sayısı 32 bin 828'e yükseldi.

Bugün itibarıyla tedavi görmekte olan koronavirüs hastası sayısının 81, durumu ciddi olanların sayısı da 21 olarak açıklandı.

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Son Güncelleme: 17.02.2021 21:09
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