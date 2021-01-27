Koronavirüs aşısı olan 22 kişide yan etki!

Haravgi’nin haberine göre 26 Aralık 2020-26 Ocak 2021 tarihleri arasında aşı yaptıran ve yan etki bildirenlerin yüzde 82’si sağlık personeli, yüzde 18’i hasta.

Aynı gazete, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha öldüğü ve can kayıplarının 190’a yükseldiği belirtildi.



