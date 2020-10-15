Korona vakalarındaki artış maske zorunluluğunu geri getirdi

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta önceki gün 83 ve dün 51 yeni Korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından, tüm kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunun getirildiğini yazdılar.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı karar uyarınca, birden fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

Aktif olarak yiyip içen, kişisel araçlarında seyahat eden, spor yapan kişiler ile aşçılık mesleğini icra edenler yemek pişirirken maske takmaktan muaf tutuldular.



Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise dünkü açıklamasında, son günlerde görülen yüksek vaka artışlarının, salgının kontrolden çıkma tehlikesini ortaya çıkardığını belirtti.

Semptom gösterdikleri halde ciddiye almayarak test yaptırmayı geciktirenler, tüm temaslılarını bildirmeyenler ve önlemleri ciddiye almayanlar olduğunu vurgulayan Yoannu, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

