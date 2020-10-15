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Korona vakalarındaki artış maske zorunluluğunu geri getirdi

Güney Kıbrıs’ta son günlerde Korona virüs vakalarında rekor artış yaşanması sonrasında, tüm kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğu yeniden uygulamaya kondu.

15 Ekim 2020 Perşembe 10:48
Korona vakalarındaki artış maske zorunluluğunu geri getirdi
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Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta önceki gün 83 ve dün 51 yeni Korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından, tüm kapalı alanlarda maske takılması zorunluluğunun getirildiğini yazdılar.
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı karar uyarınca, birden fazla kişinin bulunduğu kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.
Aktif olarak yiyip içen, kişisel araçlarında seyahat eden, spor yapan kişiler ile aşçılık mesleğini icra edenler yemek pişirirken maske takmaktan muaf tutuldular.

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Bazı sağlık sorunları olanların da maske takmaktan muaf tutulduklarını aktaran gazete, en yüksek vaka artışının ise Limasol bölgesinde görüldüğünü aktardı.
Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu ise dünkü açıklamasında, son günlerde görülen yüksek vaka artışlarının, salgının kontrolden çıkma tehlikesini ortaya çıkardığını belirtti.
Semptom gösterdikleri halde ciddiye almayarak test yaptırmayı geciktirenler, tüm temaslılarını bildirmeyenler ve önlemleri ciddiye almayanlar olduğunu vurgulayan Yoannu, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
 

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Son Güncelleme: 15.10.2020 11:11
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Maske Zorunluluğu
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